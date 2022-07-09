Помер актор серіалу "Клан Сопрано". Останні дні він провів у будинку для літніх людей

Помер актор Тоні Сіріко / Фото: Колаж: Сьогодні
Невдовзі після смерті легендарного режисера "Клан Сопрано" Пітера Богдановича пішов з життя й актор серіалу Тоні Сіріко. Він зіграв персонажа Полі Галтієри.
Тоні Сіріко помер у будинку для літніх людей у штаті Флорида. Йому було 79 років. Про це повідомляє Hollywood Reporter.
Причини смерті зірки "Клан Сопрано" не розголошуються. Відомо, що в останні роки він страждав на деменцію (синдром, ознаки якого – зниження пам'яті, уваги, здатності приймати рішення та інших когнітивних функцій).
Що відомо про Тоні Сіріко
Тоні Сіріко (повне ім'я – Дженаро Ентоні Сіріко-молодший) народився 29 липня 1942 року у Брукліні (США) в італійській родині.
У молоді роки Тоні був власником дискотеки на Манхеттені. Його підозрювали у зберіганні наркотиків. Пізніше Сіріко був визнаний винним у скоєнні кількох злочинів. Його 28 разів арештовували, у тому числі за хуліганство, напади, грабіж, незаконне зберігання зброї та інше.
Окрім того, майбутній актор був засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення, з яких відсидів 20 місяців у Сінг-Сінгу (в'язниця з максимально суворим режимом у місті Оссінінг, Нью-Йорк).
Про той період свого життя Сіріко розповів у документальному фільмі 1989 року "Великий вибух" режисера Джеймса Тобака.
У середині 70-х років чоловік став актором, надихнувшись відвідинами курсів акторської майстерності під час відбування ув'язнення. Ставши актором, Сіріко перестав мати проблеми із законом.
За своє життя Тоні зіграв у понад 40 проєктах, серед яких: "Хрещений батько-2", "Готті", "Свідок проти мафії", "Клан Сопрано" (1999-2007), "Чак", "Славні хлопці" та інші.
Днями також стало відомо про смерть зірки серіалу "Твін Пікс", який зіграв Гарольда Сміта – Ленні фон Долена.