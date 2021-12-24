Помер актор Шерлока Голмса Володимир Татосов

24 грудня не стало актора Володимира Татосова. / Фото: kino-teatr.ru
Про смерть актора театру та кіно Володимира Татосова повідомила його подруга та колега Олена Драпеко. Причина смерті 95-річного артиста – загострення онкологічного захворювання на тлі коронавірусу.
Декілька років тому у Володимира Михайловича було виявлено онкологічне захворювання. Як пояснила Драпеко, нещодавно Володимира Михайловича госпіталізовали до клініки через погіршення стану здоров'я, повідомляє "СтарХит".
Ми перевели його в іншу лікарню, де лікують його основне захворювання, але там його заразили коронавірусом. Помер він унаслідок поєднання цих двох дивних хвороб, – сказала подруга Татосова.
Що відомо про артиста
Володимир Татосов народився 10 травня 1926 року у Москві у вірменській сім'ї. Однак дитинство провів у Баку.
Два роки навчався у спецшколі військово-повітряних сил міста Свердловська. Він брав участь у курсантській самодіяльності. Одного разу комісар спецшколи побачив його на сцені та порекомендував вступати хлопцю до театрального училища. Майбутній артист прислухався. І у віці 20 років він закінчив театральну студію при Свердловському драматичному театрі.
Загалом Татосов знявся у понад 100 радянських фільмах та серіалах, серед яких "Інтервенція", "Солом'яний капелюшок", "Пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона", "Бандитський Петербург", "Вулиці розбитих ліхтарів" та інші.
Окрім того, артист озвучував безліч зарубіжних фільмів. Так, його голосом говорять герої "Ва-банку-2", "Ангара-18", "Небесних ластівок", "Людини в залізній масці", "Соляріса".
У 2014 році вийшов документальний фільм про зірку – "Володимир Татосов. Політ до вічності".
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