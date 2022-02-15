Помер Геннадій Митрофанов, актор та зірка фільму "Сволота"

Артиста не стало на 82-му році життя / Фото: скріншот

Як повідомляє Всеросійське суспільство глухих, помер Геннадій Митрофанов, відомий актор театру та кіно. Артиста не стало 14 лютого. Причиною смерті Митрофанова називають важку й тривалу хворобу. Йому був 81 рік.

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Коротко про життя Геннадія Митрофанова

Геннадій Митрофанов – радянський, російський актор кіно, театру та ТБ, заслужений артист РФ.

Майбутній артист народився у сім'ї військовослужбовця – командира корабля. У два роки Геннадій втратив слух – від застуди. У різний час він навчався в різних школах глухих в Україні: Херсон, Харків, Миколаїв, де також брав участь у самодіяльності. Після школи працював у Миколаєві в артілі з ремонту машинок для писання, займався спортивною гімнастикою, входив до збірної України серед глухих.

Згодом закінчив Театральну студію при Всеросійському суспільстві глухих у Москві. Під час навчання він почав їздити з Театром міміки та жесту. Він успішно виступав і в жанрах клоунади та пантоміми.

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Ви могли бачити Геннадія Митрофанова у таких фільмах та серіалах: "Борис Годунов", "Людина-амфібія". Морський диявол", "Сволота", "Ленінград. Листопад", "Анна Карамазофф", "Та, що біжить по хвилях", "І чорт з ними", "Людина К" та інших.

Найвідоміші ролі Геннадія Митрофанова у театрі – у спектаклях "Попелюшка", "Де Чарлі?" "Підвіски королеви", "Кар'єра Артуро Уї, якої могло не бути", "Ромео і Джульєтта", "Вишневий сад", "А у нас у дворі", "Сільська кадриль" та інших.

Геннадій Митрофанов помер через важку хворобу / Фото: открытые источники

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Нагадаємо, цього тижня також стало відомо про смерть режисера Айвана Райтмана.