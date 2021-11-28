Помер відомий композитор Олександр Градський: що ми про нього знаємо

Помер відомий композитор Олександр Градський / Фото: Facebook

Олександр Градський помер о 2:10 ночі за московським часом. 26 листопада його доправили до лікарні з підозрою на інсульт, після того як він поскаржився на погане самопочуття.

Причиною смерті Градського став інфаркт головного мозку, пише Telegram-канал 112. Крім того, у вересні ЗМІ писали, що композитор перехворів на коронавірус, а це призвело до погіршення його здоров'я, він також скаржився на біль у ногах і мало рухався. Сам Олександр Борисович ці чутки заперечував.

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Наприкінці жовтня Градський тричі викликав швидку додому. Його тиск був низьким, та артист категорично відмовлявся від госпіталізації і користувався кисневим концентратором вдома, повідомляє Dni.ru.

Що відомо про Олександра Градського

Олександр Градський вважається одним із основоположників російського року. Композитор написав музику до багатьох російських та радянських фільмів: "У серпні 44-го", "Перевал", "Камертон", "Легенда про старий маяк" тощо.

Олександр Градський був наставником шоу "Голос" / Фото: YouTube

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У 1997 році Градський отримав звання заслуженого діяча мистецтв, 1998-му став лауреатом держпремії, а у 1999 році йому присвоїли звання народного артиста.

Олександр Градський був наставником російського вокального шоу "Голос" у кількох сезонах, зокрема ювілейному. У різні роки він також знімався в кіно, окрім того, що писав музику для фільмів та рок-опер.

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