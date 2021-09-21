Помер Річард Баклі – чоловік дизайнера Тома Форда

Помер чоловік Тома Форда, Річард Баклі / Фото: Getty Images

Річард Баклі помер у неділю, 19 вересня, але про це стало відомо лише сьогодні. Як повідомляє People з посиланням на представників Тома Форда, чоловік пішов з життя "з природних причин після тривалої хвороби".

З великим сумом Том Форд оголошує про смерть свого коханого чоловіка Річарда Баклі, з яким вони прожили разом 35 років, – говориться в заяві.

Річард Баклі та Том Форд / Фото: Getty Images

Річард помер в своєму будинку в Лос-Анджелесі. Поруч з ним були Том і їхній син Джек.

60-річний Форд познайомився з Баклі в 1986 році на показі мод. Тоді Тому Форду було 25 років, він очолював будинок Gucci, а 38-річний Річард Баклі був головним редактором Vogue Hommes International.



В 2021 році сурогатна мати народила Тому і Річарду сина. Хлопчика назвали Джеком. У 2014 році пара одружилася.

Баклі побудував успішну кар'єру журналіста, яка почалася в журналі New York Magazine в 1979 році. Він також співпрацював і з іншими популярними виданнями, зокрема з Women's Wear Daily і Vanity Fair.

Відомо, що в 1989 році йому було поставлено діагноз – рак горла. Але в той момент Річард переніс успішну операцію і зміг побороти хворобу. Чи стала вона причиною його смерті, в повідомленні сім'ї не уточнюється.

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