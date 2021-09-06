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Помер Жан-Поль Бельмондо

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 17:34
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Легендарний французький актор театру і кіно Жан-Поль Бельмондо, який зіграв у понад сотню фільмів, пішов з життя
Жан-Поль Бельмондо у фільмі "На останньому диханні"
Жан-Поль Бельмондо у фільмі "На останньому диханні" / Фото: kino-teatr.ru

Сьогодні, 6 вересня, помер знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо. Йому було 88 років. Про це повідомляє видання AFP, якому трагічну новину підтвердив адвокат актора.

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Жан-Поль Бельмондо прославився, зігравши у фільмі "На останньому диханні" (1960) культового режисера Жана-Люка Годара.

Після цієї ролі кар'єра Бельмондо почала швидко й успішно розвиватися. Він продовжив співпрацювати з Годаром, зігравши в його фільмах "Жінка є жінка" і "Божевільний П'єро", знявся у фільмі Франсуа Трюффо "Сирена з "Міссісіпі"", "Людина з Ріо" режисера Філіпа де Брока.

У кінці 60-х Жан-Поль Бельмондо вже був одним з найулюбленіших акторів європейських глядачів. Персонажі Бельмондо на екранах були завжди чарівними, яскравими та сміливими, багатогранність яких так приваблювала публіку.

Українським глядачам Жан-Поль Бельмондо запам'ятався також за ролями у фільмах "Професіонал", "Одинак", "Улюбленець долі", "Знедолені".

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Помер легендарний актор Жан-Поль Бельмондо
Помер легендарний актор Жан-Поль Бельмондо / Фото: Getty Images

У 2001 році у Жана-Поля Бельмондо стався інсульт. Після цього актор призупинив зйомки в кіно і роботу в театрі. Але вже у 2008 році повернувся на екрани з головною роллю в картині "Людина і його собака" режисера Франсіса Юстера.

У 2015 році Жан-Поль Бельмондо все-таки вирішив піти "на пенсію" і заявив про завершення кар'єри.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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