Померла дружина Андрія Мягкова – актриса Анастасія Вознесенська

/ Фото: kino-teatr.ru, скріншот

Про смерть Анастасії Вознесенської повідомив МХАТ ім. Чехова.

Менш ніж рік тому ми проводили Андрія Васильовича в останню путь. Тепер вони знову разом… Московський Художній театр сумує та висловлює співчуття рідним та близьким Анастасії Валентинівни Вознесенської. Про час та місце прощання буде повідомлено пізніше.

Анастасія Вознесенська та Андрій М'ягков / Фото: Скриншот из видео

Реклама

Як пише Telegram-канал Mash , у середині грудня в Анастастасії Вознесенської виявили COVID-19.

Що відомо про Анастасію Вознесенську

Актриса народилася 1943 року в Москві. Вознесенська навчалася у Школі-студії МХАТ, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Андрієм М'яковим. У 1965 році Вознесенська розпочала кар'єру в "Сучаснику", а пізніше перейшла до МХАТу.

Актриса дебютувала у кіно, зігравши радистку Аню Родіонову у фільмі "Майор Вихор". Також вона знімалася у таких картинах – "Гараж", "Вокзал для двох", "Аварія – дочка мент"".

Реклама

Андрій Мягков та Анастасія Вознесенська прожили у шлюбі 58 років. В пари не було дітей. Актор помер 18 лютого 2021 року.

Раніше стало відомо про смерть українського актора Євгена Федорченка.