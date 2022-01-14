Померла дружина Андрія Мягкова – актриса Анастасія Вознесенська

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Про смерть Анастасії Вознесенської повідомив МХАТ ім. Чехова.
Менш ніж рік тому ми проводили Андрія Васильовича в останню путь. Тепер вони знову разом… Московський Художній театр сумує та висловлює співчуття рідним та близьким Анастасії Валентинівни Вознесенської. Про час та місце прощання буде повідомлено пізніше.
Як пише Telegram-канал Mash , у середині грудня в Анастастасії Вознесенської виявили COVID-19.
Що відомо про Анастасію Вознесенську
Актриса народилася 1943 року в Москві. Вознесенська навчалася у Школі-студії МХАТ, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Андрієм М'яковим. У 1965 році Вознесенська розпочала кар'єру в "Сучаснику", а пізніше перейшла до МХАТу.
Актриса дебютувала у кіно, зігравши радистку Аню Родіонову у фільмі "Майор Вихор". Також вона знімалася у таких картинах – "Гараж", "Вокзал для двох", "Аварія – дочка мент"".
Андрій Мягков та Анастасія Вознесенська прожили у шлюбі 58 років. В пари не було дітей. Актор помер 18 лютого 2021 року.
Раніше стало відомо про смерть українського актора Євгена Федорченка.