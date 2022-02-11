Вже не один удома: Маколей Калкін показав сина

Маколей Калкін з сином/Фото: Telegram-канал "Anton S Live", колаж: "Сьогодні"

Відомого американського актора Маколея Калкіна сфотографували разом із його сином та коханою, з якою він недавно побрався.

Фото з'явилися у Telegram-каналі "Anton S Live".

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На фото в Маколея Калкіна на руках його син Дакота, якого він назвав на честь своєї сестри, яка загинула в автокатастрофі у 2008 році, коли їй було 28 років.

Також на знімку поруч із Маколеєм та його сином кохана актора — актриса та фотомодель Бренді Сонг.

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Що відомо про актора?

Як пише Wikipedia, Маколей Калкін — американський актор кіно, телебачення та озвучування, музикант. Один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду, який прославився головними ролями у фільмах "Дядечко Бак" (1989), "Сам удома" (1990), "Моя донька" (1991), "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку (1992), "Хороший син" (1993), "Нарівні з батьком" (1994), "Багатенький Річі" (1994) і "Володар сторінок" (1994). На піку популярності розглядався як найкраща дитина-актор після Ширлі Темпл.

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