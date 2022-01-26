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Зірка "Сам удома" Маколей Калкін покликав заміж матір своєї дитини – ЗМІ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 20:06
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Схоже, популярний актор Маколей Калкін невдовзі змінить сімейний статус. Він зробив пропозицію Бренді Сонг. Подробиці щасливої події вже у нашому матеріалі
Пара готується до весілля
Пара готується до весілля / Фото: Instagram

Видання People із посиланням на свої джерела повідомляє сенсаційні новини: Маколей Калкін і Бренда Сонг – заручені!

Судячи зі свіжих даних, 41-річний Маколей Калкін зробив пропозицію руки та серця 33-річній Бренді Сонг, матері його 9-місячного сина Дакоти.

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Підтвердженням новини є також той факт, що днями папараці сфотографували дівчину з діамантовою каблучкою на лівій руці, коли вона гуляла в Беверлі-Гіллз.

Маколей Калкін та Бренда Сонг
Маколей Калкін та Бренда Сонг / Фото: Getty Images

Коротко про стосунки Маколея Калкіна та Бренди Сонг

Калкін та Сонг познайомилися на зйомках фільму "Земля змін" у Таїланді. Їхні стосунки перетворилися з робочих на романтичні у липні 2017. Тоді пару помітили на побаченні в італійському ресторані Craig's у Лос-Анджелесі. Загалом у пари дуже багато спільного. Бренда Сонг – американська актриса, продюсер та фотомодель, телезірка каналу "Дісней".

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У квітні минулого року у пари народився первісток, син Дакота, якого вони назвали на честь покійної сестри Калкіна.

Маколей Калкін та Бренда Сонг готуються до весілля
Маколей Калкін та Бренда Сонг готуються до весілля / Фото: Getty Images

Також нагадаємо, раніше Маколей Калкін ледь не одружився з Мілою Куніс, голлівудській акторці з українським корінням. Вони зустрічалися понад 10 років. Розрив із дівчиною Маколей переживав дуже важко, ходили чутки, що через душевну травму він навіть намагався звести рахунки з життям. Нібито через неї також актор пристрастився до наркотиків та алкоголю. На щастя, непростий період уже у минулому.

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Калкін та Куніс / скріншот

Вітаємо Маколея Калкіна та Бренду Сонг із заручинами!

Також читайте, як готується до весілля Крістен Стюарт.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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