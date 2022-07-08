В день прем’єри нової пісні Аліна Паш повідала про трагедію в родині: "Є рани, які не загояться"

Аліна Паш презентувала першу пісню після 24 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Побачити Аліну Паш в Україні зараз майже неможливо. Співачка приймає активну участь в благодійних концертах та змінює країну за країною. Скандал навколо участі у нацвідборі "Євробачення-2022" немов з минулого життя. В теперішньому інтенсивному ритмі Аліна встигає не тільки працювати над новим матеріалом. А ще й знімати кліпи.

Сьогодні, 8 липня, відбувся перший сольний реліз з початку повномасштабного вторгнення армії РФ до України. Англо-українську пісню "Heaven" Alina Pash написана після бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

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До мене прийшла думка, що ось, народилося дитя, і воно кілька хвилин як відчуло, що таке "Мама", що таке "життя". А російська ракета одразу все це відібрала… Це не вкладається в голову, все одно не сприймаєш ти цю реальність, це дуже боляче. Тому записала цю пісню, спробувала передати ці почуття, – розповіла "Сьогодні" Аліна.

Про загибель сестри та слова батька

В новій пісні Аліна Паш співає про дітей, про родини. Артистка хоче підтримати батьків, які залишаються на самоті з болем і горем від втрати дитини. "Це є рани, які ніколи не загояться", – каже співачка. І ділиться чорною сторінкою в історії своєї родини.

У 2006 році померла моя двоюрідна сестра. Моя тітка, пам’ятаю, наголошувала на тому, що ніхто з родини не може зрозуміти її. Ніхто з сім’ї не розуміє, як це, хоронити свою дитину. Сестрі було тоді 18. Вона загинула в автокатастрофі, – поділилася потаємним Паш.

В інтерв’ю Аліна згадала і про перші 2 тижні війни. Для співачки вони були як один нескінченний сон, мара. Емоційно було дуже складно усвідомлювати, що це є реальність. Зібратися докупи Аліні Паш було складно, але найбільше в цьому допоміг імпульс від її батька.

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Перед тим, як він пішов добровольцем захищати Україну та поїхав на фронт, в нашу крайню спільну вечерю він сів зі мною серйозно говорити й сказав: "Аліно, ти ж свідомо обрала бути артисткою, нести змісти свого серця крізь музику. То, будь ласка, не зупиняйся це робити. Ти зараз дуже потрібна своїй країні. Роби справу, яку ти обрала". І мене це справді дуже сильно надихнуло і дало можливість зрозуміти, що ті тяжкі емоції варто віддавати туди, де можна трансформувати їх в благо. І я зрозуміла, що в піснях мені потрібно більше розповідати про те, що саме відбувається зараз в Україні, ширити правду, – каже Аліна.

Аліна Паш з батьками. Фото: менеджмент співачки

Про пісню "Heaven" та зйомки кліпу

Нову композицію Alina Pash записала в Литві, в поселенні Кернаве, середньовічній столиці Литовського князівства. Там вона з командою і відзняла відеокліп.

Неймовірне, дуже надихаюче місце! Тихе. Ліси під захистом ЮНЕСКО. Саме там я завершила пісню, дописала її. Саме там ми відзняти відеокліп. У зйомках брала участь родина, яка тікала з окупації з Херсонської області. З ними ми познайомились випадково на вулиці Кернаве. Також знімалася родина моєї подруги. Тобто всі на якихось людських, волонтерських засадах, тому що всім нам, людям, які брали участь в зйомках, максимально небайдужі історії дітей, – ділиться спогадами Аліна.

Кадри з кліпу "Heaven"

Аліна Паш дуже хотіла б мати сім’ю та кількох діточок. В них вона бачить безвинні та чисті душі, які випромінюють світло. За допомогою якого з’являється можливість очиститись.

В мене багато племінників. Я постійно контактую з дітьми, я люблю це. Тому, мабуть, перша пісня вийшла рефлексією саме на дитячу тему. Але в той період, коли я писала цю пісню, написала ще й кілька інших, які зовсім скоро всі зможуть почути. Я рада, що нарешті можу знову випускати музику, знову говорити крізь творчість, тому що це є мій найголовніший рупор, – підсумувала Аліна.

І поки кліп на пісню "Heaven" набирає обертів в YouTube та на інших майданчиках, Alina Pash готується до нового благодійного концерту з зірками українського шоу-бізнесу в Ізраїлі. 11 липня співачка запалить з колегами та акторами студії "Квартал 95" у Тель-Авіві.

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Нагадаємо, сьогодні відбулась прем’єра нової пісні і у Артема Пивоварова.