Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Звільнення Харкова 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Eurovision 2022

Вакарчук на АЕС

Спейсі повернувся

Сміта скасовують?

Секрет Камалії

Трек Måneskin
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Alina Pash знову поскаржилася на цькування: я залишилася ворогом

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 травня, 13:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Аліні Паш зізналась, що її досі обливають брудом через "ляпи" минулого. Співачка не витримала і вирішила написати про наболіле
Alina Pash отримує гнівні коментарі у свою адресу через минуле
Alina Pash отримує гнівні коментарі у свою адресу через минуле

Усім добре відомо, що саме Alina Pash мала представляти Україну на "Євробаченні-2022" у Турині. Але через скандал із незаконним перетином кордону з окупованим Кримом і концерти на РФ співачка не поїхала на вокальні змагання.

Як з'ясувалось, Паш все ще "залишається тотальним ворогом для певного кола суспільства". Як поділилась співачка у Instagram, вона старається допомагати Україні під час війни з РФ, але цього для хейтерів не достатньо і вони продовжують її цькувати.

Реклама

Стараєшся робити все що можеш для України, визнаєш і перепрошуєш за помилки минулого, але все одно залишаєшся тотальним ворогом для певної публіки, бо вочевидь до справжніх ворогів дотягнутись важкувато, а так є розрада – завжди можна вколоти свого улюбленого антигероя на трендах соцмереж. І закривати очі на гірші і свідомі прояви інших діячів, бо не модно, – висловилась артистка.

Аліна Паш зарах виступає на благодійних заходах
Аліна Паш зарах виступає на благодійних заходах

Аліна Паш наголосила, що так працює суспільна думка та Інтернет. За словами зірки, хейт вона приймає вже не перший рік і розуміє, чому так стається.

Та нічого, товариство, всі ми навчимося бачити ширшу картину, дивитися в деталі, визнавати помилки і вибачати одне одного, бо це ознака сильного й свідомого суспільства, яким ми точно стаємо, за яке зараз відчайдушно боремось. На тому й стою. З любов‘ю до України. P.S: навіяно черговою хвилею сліпої ненависті, – зауважила співачка.

Фанати підтримали Аліну Паш після її одкровень та зазначили, що думка про неї обов'язково зміниться у публіки:

Реклама
  • Тримайся, ми за тебе.
  • Забий на них! Ти краща.
  • Тіні предків, як і Стефанія – голос одного народу. Ми всі одне ціле! І тільки разом ми зможемо все! Аліно, колись сліпі зможуть бачити! І цей час прийде вже дуже скоро.
Скріншот Instagram

Також реп-виконавиця alyona alyona попросила вибачення у Аліни, якщо вона чимось її образила:

Скріншот Instagram

Зазначимо, що замість Ални Паш на "Євробачення-2022" поїхав гурт Kalush Orchestra, який впевнено тріумфував з 631 балом. Ба більше, фронтмен гурту Олег Псюк зробив героїчний вчинок – він під час виступу колективу закликав світ допомогти Маріуполю!

Додамо, що після завершення конкурсу журі від України на "Євробаченні" вляпались у скандал! Справа у тім, що судді не дали жодного балу представнику Польщі – подробиці читайте у нашому матеріалі.

Реклама

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Опитування
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти