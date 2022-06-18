У перервах між обстрілами: Олександр Положинський написав на фронті пісню про волонтерів (відео)

Олександр Положинський присвятив пісню волонтерам / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Ще напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Положинський підписав контракт на проходження військової служби в лавах ЗСУ. Зараз же артист перебуває на фронті, де боронить Батьківщину разом зі своїми побратимами.

Дням музикант " у перервах між обстрілами" заспівав пісню про волонтерів, які невпинно допомагають нашим воїнам та постраждалим людям. Відповідне відео Положинський опублікував в Instagram.

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Артист зазначив, що пісню він давно написав, але не встиг записати її у студії. Тож поки артист занотував її у себе на телефоні.

Співак подякував волонтерам за важку й невтомну працю та підтримку.

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Фанати вже оцінили новий трек артиста і відмітили в певній мірі романтичний формат:

Чути і без музики – такий ритм чисто Сашка Положинського.

Класний і збоку навіть романтичний формат. Але щиро Вам бажаю, найближчим часом знову записувати у студії, і ніколи більше – у військовій формі.

Сашко Положинський – справжній український чоловік. Завжди у справі і при справі! Супер!

Скріншот Instagram

Зазначимо, що Олександр Положинський час від часу ділиться з фанатами подробицями життя на фронті. А нещодавно музикант опублікував оптимістичне відео, де він разом з побратимами танцює під композицію "Моєї дискотеки треки".

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Таким чином, артист показав, що наші захисники не втрачають почуття гумору та силу духу. Тож очевидно, що перемога за нами!

Нагадаємо, що в травні Олександр Положинський відзначив 50-річчя. Свій ювілей артист планував відзначати інакше, але для нього в пріоритеті – захист України та народу.