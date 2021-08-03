У Мережі оцінили танцювальний баттл дочок Орбакайте і Пугачової: Який талант

Максим Галкін порадував своїх фоловерів новими відео з донькою Лізою та онукою Алли Пугачової. В черговий раз шанувальники засипали зіркових спадкоємців компліментами

Внучка і дочка Пугачової підкорили Мережа своїми танцями / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Дочка Крістіни Орбакайте, Клавдія Земцова, зараз гостює у своєї бабусі – Алли Пугачової. Дівчинка весело проводить час в гостях у співачки, граючи з дітьми Пугачової і Галкіна. Нещодавно Клавдія, Ліза і Гаррі переспівали один з найпопулярніших треків на YouTube. А зараз зіркові спадкоємці влаштували танцювальний баттл в замку Пугачової. Співачка особисто оцінювала танцювальні дані внучки і дочки.

Максим Галкін опублікував в Instagram запальні танці Лізи і Клавдії під пісню Believer групи Imagine Dragons.

Ранкова розминка. Танцювальна імпровізація.Ліза і Клава, – підписав відео гуморист.

У коментарях прихильники зазначили, що Ліза і Клава добре танцюють.

"Який талант! Клава добре рухається! Але Ліза це щось! Стільки емоцій! Браво!"

"Молодці дівчата! Дуже класно танцюють"

"Пластичні обидві! Браво дівчатка!"

Таланти дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна

Алла Пугачова і Максим Галкін виховують двійнят Лізу і Гаррі, яких парі народила сурогатна мати. Малюкам з юних років дають кращу освіту. Вони грають на музичних інструментах і знають англійську і французьку мови. Шанувальники пари зазначають, що Ліза і Гаррі дуже артистичні. Наприклад, багато хто вважає, що дочка Пугачової буде актрисою – в Мережі не раз милувались її акторським навичкам.

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