У Мережі обурені вильотом Фагота з Танців з зірками: "Мала піти Власова!"

Фагот покинув шоу "Танці з зірками" в п'ятому ефірі / Фото: instagram.com/tanci1plus1

П'ятий ефір "Танців з зірками" був присвячений кіно – пари танцювали в образах відомих персонажів. Несподівано проєкт покинули Фагот та Катерина Трішина, які раніше вже опинялися під загрозою вильоту, але їх рятували.

У зоні ризику разом із ними були Євгенія Власова і Макс Леонов.

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Євгенія Власова і Макс Леонов, Катерина Трішина і Фагот у п'ятому випуску "Танців з зірками" / Фото: YouTube

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Нагадаємо, що згідно з правилами шоу, до оцінок зіркового журі додаються бали від глядачів, які голосують за свої улюблені пари протягом усього ефіру шоу.

У соцмережах вирують суперечки про те, що з танців пішла зовсім не та пара, а Фагот, на думку користувачів, танцює краще, ніж Євгенія Власова, Меловін і Джамала.

Ось, що про це пишуть у Мережі:

"Стриманий, приємний, сумлінний, не скандальний. Такі не цікаві для шоу, на жаль"

"Серйозно? Коли вже ця Власова покине шоу?"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

"Вже блювати хочу від того Меловіна, він мав вилетіти, а не Фагот. Що за несправедливість"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

"У цьому сезоні так багато несправедливого, як ніколи. Меловіну ставлять низькі бали, щоб більше грошей витягнути з голосування фанів. Джамалу все за щось хвалять, "обціловують"

"Ну Джа набагато слабкіша за Фагота"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

"Будемо чесними, Фагот хоч танцював. Джа взагалі без пластики і розвитку танцю, Мел просто епатаж, він навіть не схуд"

Скріншот: instagram.com/tanci1plus1

У п'ятому випуску шоу "Танці з зірками" Фагот і Катерина Трішина виконали повільний вальс. Дивіться, як це було:

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