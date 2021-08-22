В Україну приїхала зірка Вікінгів: що про неї відомо і чому від неї в захваті Притула

В Україну прибула актриса Кетрін Винник з серіалу "Вікінги" / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Кетрін Винник опублікувала у себе в Instastories декілька світлин, зроблених в Києві. Акторка позувала на тлі Софійського собору, а також Андріївської церкви.

Кетрін Винник в Києві / Фото: instagram.com/stories/katherynwinnick

У соцмережі акторка опублікувала фото з батьками, повідомивши, що святкує 50-ту річницю їхнього весілля.

Кетрін Винник з батьками в Києві / Фото: instagram.com/stories/katherynwinnick

Знімок із українським прапором Кетрін підписала: "My Motherland" (Моя батьківщина – англ.), додавши геотег Україна.

Фото: instagram.com/stories/katherynwinnick

На цю сторіс зірки одразу відреагував Сергій Притула, який заговорив англійською, зізнавшись, що він великий фанат Кетрін Винник і попросив її зателефонувати йому.

Сергій Притула великий фанат Кетрін Винник / Фото: instagram.com/stories/siriy_ua

Леся Ніктюк теж розповіла фоловерам, що дізналася про приїзд Кетрін з її Instagram. Ведуча сказала, що буде шукати улюблену акторку в місті.

Леся Нікітюк теж фанатка Кетрін Винник / Фото: instagram.com/stories/lesia_nikituk

Хто така Кетрін Винник

Кетрін Винник – канадська акторка українського походження. Її справжнє ім'я – Катерина Вінницька. Батьки Кетрін багато років тому емігрували до Канади, а її дідусь, Володимир Винницький, був січовим стрільцем.

З 6 до 17 років Кетрін була скаутом в організації "Пласт" і навчалася в українській школі в Торонто. У неї чорний пояс 3 дан з тхеквондо та 2 дан з карате.

Кінокар'єра Кетрін почалася наприкінці 90-х. Акторської майстерності вона навчалася у Нью-Йорку і вже зараз в списку її кіноробіт більше 40 картин, зокрема й серіалів.

Кетрін Винник відзначилася в серіалах "Доктор Хаус", "Мислити як злочинець" і "Вікінги", де вона зіграла роль Лагерти.

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