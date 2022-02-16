Андрій Пятов зіграв самого себе в комедії "Велика Прогулянка": цікаві моменти про зйомки

Андрій П'ятов спробував себе в новій ролі / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вже 24 лютого на великих екранах по всій Україні вийде прем'єра Велика Прогулянка, де відомий футболіст зіграє самого себе.

Видатний спортсмен уже знімався у багатьох проєктах, в основному в рекламі. Розуміння особливостей знімального процесу допомогло швидко зорієнтуватись на майданчику кінострічки. Стали в нагоді і настанови, які Андрій Пятов отримав від тренерів ще в дитинстві.

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Андрій П'ятов / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Якщо ти хочеш, щоб тобі сподобалося те, як ти зіграв, ти маєш з відкритою душею ставитися до цього. Головне, чому мене навчили в дитинстві, і досі мені 37 років, і я це пам'ятаю, – навіть на тренуваннях я сконцентрований, залучений, уважний, слухаю тренера. І тут також. Тільки тут є режисер, оператор – я слухаю їх. Потрібно на сантиметр відійти – відходжу. Трохи обернутися – обернувся. Тобто ти розумієш, що коли ти виконуєш все чітко, то і все буде чітко,

– поділився Андрій Пятов.

На екрані глядачі спостерігатимуть за протистоянням двох абсолютно різних сімейств: місцевих бізнесменів Наливайченка та працівників культури Драгоманових. У теплий вихідний вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" і опиняються на одній галявині, яку кожна з сімей вважає "своєю" і не планує ні з ким ділити. Андрій Пятов зізнається – така ситуація йому добре знайома, як і багатьом українцям.

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Футболіст непроти повторити цей досвід / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

У житті всяке трапляється, бувають конфліктні ситуації. Але я не люблю відкладати в пам'яті якісь негативні моменти. Я така людина, яка завжди шукає вихід із суперечки. Я швидше знайду спільну мову та розуміння з іншими людьми, ніж конфліктуватиму,

– зазначив Андрій Пятов.

Зірка українського спорту не виключає можливості продовжити кар'єру актора у майбутньому. Але визнає – футбол забирає багато часу. А акторській майстерності треба вчитися та набувати практики. Втім, якщо з'явиться можливість знову взяти участь у зйомках фільму, Андрій Пятов вже точно знає, яке амплуа зможе реалізувати якнайкраще.

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Я люблю комедії. Я люблю позитивні фільми. Тому я бачу себе, якби була така можливість, у комедійному, сімейному фільмі. Я позиціоную себе як сім'янина, У мене 4 дітей, тому, думаю, я міг би зіграти сім'янина, тому що в цьому у мене є досвід. Репетирувати не потрібно, а потрібно просто перенести свій досвід. Я знаю, які там потрібні емоції, їх не потрібно вигадувати, а потрібно просто відкрити та показати,

– розповів Андрій Пятов.

Футболіст дуже уважно слухав режисера / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як повідомлялося раніше, "Велика прогулянка" – спільний проєкт телеканалу "Україна" та FILM.UA Group, створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

У сімейній комедії з'явиться багато зірок шоу-бізнесу: Олена Кравець, Юрій Ткач, Андрій Ісаєнко, Ірина Гатун, Михайло Жонін. А також зіркові камео: VERKA SERDUCHKA з мамою та гравці футбольного клубу "Шахтар" Андрій Пятов та Євген Коноплянка.

Дивіться "Велику прогулянку" на великих екранах з 24 лютого 2022 року!

Також нагадаємо, Вєрка Сердючка вперше за 20 років випустила сингл українською, який став саундтреком "Великої Прогулянки".