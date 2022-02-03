Юрій Ткач та Олена Кравець зізналися, як отримали головні ролі у фільмі "Велика Прогулянка"

Улюбленці мільйонів українців Юрій Ткач та Олена Кравець вперше у житті зіграють головні ролі у повнометражному фільмі "Велика прогулянка"

Скоро на экрани вийде фільм «Велика Прогулянка» / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Вже 24 лютого у кінотеатрах по всій Україні відбудеться прем'єра нового фільму "Велика Прогулянка". Перед стартом Олена Кравець та Юрій Ткач відверто розповіли, як їм працювалося разом та чим зйомки сімейної комедії відрізняються від телевізійних шоу.

Коротко про сюжет фільму "Велика прогулянка"

Сюжет "Великої Прогулянки" розгортається довкола протистояння двох абсолютно різних сімей: місцевих бізнесменів Наливайченка та працівників культури Драгоманових. У теплий вихідний вони вирішують традиційно вибратися "на шашлики" і опиняються на одному лужку, який кожна з сімей вважає "своєю" і не планує ні з ким ділити. В образі освіченої та самодостатньої Тані Драгоманової постане Олена Кравець, а образ крутого і впевненого у собі Толі Наливайченка втілить Юрій Ткач. Незважаючи на численні телевізійні шоу та серіали, зірки шоу-бізнесу вперше стали виконавцями головних ролей фільму.

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Показ фільму стартує 24 лютого / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Юрій, Олена, розкажіть, як ви відреагували на пропозицію знятися у сімейній комедії "Велика прогулянка". Ви одразу погодилися на свої ролі?

Олена Кравець: Я не одразу погодилася на участь у зйомках, оскільки я мала питання до своєї героїні. Але потім трохи подумала, продакшен дещо змінив, і ми зустрілися на кастингу. Тоді я вперше познайомилася зі своїм екранним чоловіком Андрієм Ісаєнком та з режисером Олегом Зборовським. І так у нас все легко і весело вдалося, що я навіть упіймала такий кайф! Подумала: "Така класна команда, чому б ні, погоджуйся, чого ти тут вередуєш, як кажуть?". Погодилася і не пошкодувала.

Юрій Ткач: я вже давно мріяв зіграти у повнометражному фільмі одну із головних ролей. Протягом 8 років зйомок у серіалах та кількох кінострічках, де брав участь в епізодах, це бажання ще більше вкорінювалося. Так що мрійте і мрії збуваються! Коли мені запропонували зіграти цю роль, я довго не роздумував і майже одразу погодився. А потім були лише формальні моменти із переживанням на кастингу, з підготовкою тощо. Крім того, прочитавши сценарій, мені дуже сподобалася ця історія. А враховуючи, що одним із авторів сценарію є мій друг Гарік Бірча, запитань я багато не ставив.

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Для Ткача і Кравець це перший повнометражний фільм / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Участь у створенні повнометражного кіно стала новим досвідом для вас обох. У чому різниця між зйомками телевізійних шоу та кінострічки?

Олена Кравець: Зйомка у телепроєкті та у фільмі відрізняються всім: це різні жанри, різні формати, різні люди, різні статки, різні контексти

Юрій Ткач: Звичайно, і там, і там є камери, і там і там є режисери, але фільм – це довга історія, з великою кількістю знімальних днів. Самі знімальні дні тривають по 12 годин і час пролітає зовсім непомітно. У телевізійних шоу – ти приїхав, все знялося в один день, а іноді за пару годин, ти поїхав додому та чекаєш на ефір. А тут – ти більш скрупульозно віддаєшся кожному слову, кожній дії, бо від того, як ти працюєш у цю секунду, залежатиме загалом якість твоєї роботи та самого фільму. Тому напруга протягом 12 годин завжди є.

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Актори в передчутті прем'єри / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як відомо, у фільмі з'явиться багато зірок шоу-бізнесу: Андрій Ісаєнко, Ірина Гатун, Михайло Жонін, Олексій Завгородній (Позитив). А також зіркові камео: VERKA SERDUCHKA з мамою та гравці футбольного клубу "Шахтар" Андрій Пятов та Євген Коноплянка. Вам вдалося порозумітися з усіма?

Олена Кравець: Мені дуже подобається команда. З Юрою Ткачем та Ірою Гатун ми, звичайно, вже не вперше працюємо разом. З іншими членами команди ми раніше не перетиналися, але з моїм партнером Андрієм Ісаєнком, режисером Олегом Зборовським, оператором Миколою Іллюшиним я була дуже рада познайомитись. Загалом, з усією командою дуже зручно було працювати і приємно.

Юрій Ткач: Склад команди неймовірно крутий. Я дуже щасливий і реально кайфую від того, що працюю з такими професіоналами своєї справи. Кожен із нас успішний у чомусь своєму і тому кожен із нас цікавий по-своєму. Олена – творча людина, лірична, дуже приємна; Андрій отримав заслуженого артиста, він уже визнаний, знявся не в одному фільмі, дуже досвідчений актор, статний, справжній професіонал; Іру Гатун я взагалі називаю своєю сестрою, я її відчуваю до мозку кісток, вона як продовження мене. Ось хтось дуже круто, за правильними відчуттями підібрав кожного з нас. З нашої співпраці народиться щось справді неймовірне.

У фільмі з'явиться й багато інших зірок / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Як повідомлялося раніше, "Велика прогулянка" — спільний проєкт телеканалу "Україна" та FILM.UA Group, створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Фільм став першим досвідом прокатного кіно для телеканалу "Україна".

Дивіться сімейну комедію "Велика прогулянка" у кінотеатрах по всій Україні з 24 лютого!

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