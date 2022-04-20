Вахтанг Кікабідзе дав свій прогноз, яка доля чекає на Путіна після його звірств в Україні

Легендарний співак поділився своїм баченням ситуації / Фото: открытые источники

Грузинський актор, режисер та співак Вахтанг Кікабідзе – один із тих артистів, які всіляко підтримують Україну та засуджують російське вторгнення до нашої країни. Сьогодні вийшло його нове інтерв'ю, яке він дав Раміні Есхакзай для YouTube-каналу "Ходят слухи".

Друг України зробив свій прогноз на те, яка доля чекає на Путіна, людину біля керма РФ, яка керує мерзенною та кривавою війною проти українського народу. За словами Кікабідзе, диктатора або "прибере" найближче оточення, або на нього чекає сильне покарання згори через його злочини в Україні.

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Ми всі християни, якщо Він справді там існує, то все бачить. Історія пишеться чорним по білому, тому вся мерзота карається. Історія вже показала. Так хочеться цього. Я впевнений у цьому. Йому повернутися назад буде дуже важко,

– сказав актор.

Також Вахтанг Костянтинович упевнений, що у Путіна точно проблеми зі здоров'ям, адже жодна людина при здоровому глузді не змогла б зважитися на такі звірства проти найближчого сусіда – незалежної та суверенної держави.

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Вихтанг Кікабидзе та Раміна / Фото: instagram.com/raminalalala

Кікабідзе вважає, що світ має продовжувати підтримувати Україну і не залишати нас одних у цій війні, адже зараз ніхто не може бути у безпеці, доки Росія продовжує цей воєнний терор.

Хто б що не казав, але зараз уряд Зеленського та український народ воює і за них також. Увійде він до інших країн чи ні, цього ми не можемо сказати. Але вони гадають, що він може це зробити. Там сидять люди, які вміють аналізувати.

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