Вахтанг Кикабидзе дал свой прогноз, какая судьба ждет Путина после его зверств в Украине

Легендарный певец поделился своим видением ситуации / Фото: открытые источники

Грузинский актер, режиссер и певец Вахтанг Кикабидзе – один из тех артистов, которые всячески поддерживают Украину и осуждают российское вторжение в нашу страну. Сегодня вышло его новое интервью, которое он дал Рамине Эсхакзай для YouTube-канала "Ходят слухи".

Друг Украины сделал свой прогноз на то, какая судьба ждет Путина, человека у руля РФ, который руководит мерзкой и кровавой войной против украинского народа. По словам Кикабидзе, диктатора либо "уберет" ближайшее окружение, либо его ждет сильнейшее наказание свыше за его преступления в Украине.

Реклама

Мы же все христиане, если Он правда там существует, то все видит. История пишется черным по белому, поэтому все гадости наказуемы. История показала уже. Так и хочется этого. Я уверен в этом. Ему вернуться обратно будет очень трудно,

– сказал актер.

Также Вахтанг Константинович уверен, что у Путина точно проблемы со здоровьем, ведь ни один человек в здравии не смог бы решиться на такие зверства против ближайшего соседа – независимого и суверенного государства.

Реклама

Вихтанг Кикабидзе и Рамина / Фото: instagram.com/raminalalala

Кикабидзе считает, что мир должен продолжать поддерживать Украину и не оставлять нас одних в этой войне, ведь сейчас никто не может быть в безопасности, пока Россия продолжает этот военный террор.

Кто бы что ни говорил, но сейчас правительство Зеленского и украинский народ воюет и за них тоже. Войдет он в другие страны или нет, этого мы не можем сказать. Но они думают, что он может это сделать. Там же сидят люди, которые умеют анализировать.

Также не пропустите интервью Маши Ефросининой, где она прошлась по Собчак.

Реклама

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!