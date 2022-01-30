Ван Дамм таємно повіз кохану українку до Парижа

Ван Дамм та Олена Каверіна відпочивають у Парижі / Фото: jcvd, alenak705

Хоча роман актора з українкою триває вже понад 10 років, але парочка бажає тримати свої стосунки у секреті. Каверіна ніколи не з'являється з зірковим коханим на публіці, не постить з ним фото у соцмережах і завжди тримається осторонь публічності.

Днями Ван Дамм опублікував в Instagram атмосферне відео з Парижу. Як видно на ролику, актор сидить на балконі з горнятком гарячої кави та круасаном.

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Вітаю вас з Парижа, мої друзі, – підписав він допис.

Також у французькому місті відпочиває й Каверіна. Збіг чи ні?!

І хоч актор не натякнув, що він поїхав у Париж разом з українкою і парочка не з'являється разом на фото, але... все очевидно.

Олена виставила декілька фото, підписавши їх: "Бонжур, народе, з холодного зимового Парижа".

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Олена Каверіна живе у США. / Фото: alenak705

До речі, у Instastories Ван Дамм опублікував ще одне миле відео, на якому з'явились його батьки. А от хто знімав сімейку на відео? Ймовірно, це була кохана актора.

Скріншот Instastories/jcvd

Коротко про стосунки Ван Дамма та Каверіної?

Ходили чутки, що парочка познайомилась декілька років тому в одному з нічних клубів Таїланду. Після цього Жан Клод кілька разів приїжджав до України у гості до Каверіної. Як повідомляли деякі ЗМІ, бельгієць купив дві квартири спеціально для дівчини – у Києві та у Кривому Розі.

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Як зараз живе Альона Каверіна – кохана Ван Дамма

Відомо, що зараз Олена живе у Лос-Анджелесі. Дівчина займається спортом, пропагує здоровий спосіб життя та активно подорожує.

Та попри роман з українкою, актор все ще разом із дружиною Гледіс Португез, щоправда, тільки за документами та на публіці.

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