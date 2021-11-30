Ведучі каналу Україна розповіли про своїх домашніх тварин (фото)

Ведучі каналу «Україна» розповіли, як уперше побачили своїх домашніх улюбленців / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"
Віталій Школьний довго марив ідеєю завести сфінкса. Майже дев'ять років тому в будинку ведучого з'явилася зеленоока красуня на прізвисько Тигра.
А ще за кілька місяців телеведучий побачив у соцмережах оголошення про продаж крихітного кошеня, яке виглядало ледь живим. Незважаючи на те, що незадовго до цього ведущий зламав плече і був змушений носити спеціальний каркас на все тіло, яке сковувало рухи, Віталій Школьний зрозумів, що має забрати кошеня.
Годину одягався, ледве вліз в машину і вирушив до одного з віддалених районів Києва. Там у брудній квартирі побачив дикого, голодного котика синього кольору. Власниця здерла з мене неймовірну сумму грошей. Півроку приводив Тома до тями, лікував і соціалізував, – розповів Віталій Школьний.
Ігор Пупков мріяв про домашнього улюбленця з самого дитинства. Тому після придбання власного житла у ведучого з'явилася кішка Масяня.
Тоді, 14 років тому, Ігор Пупков натрапив на оголошення про продаж шотландських кошенят за символічну суму. Згадує, як поїхав подивитися на них. Маленька кішечка так притиснулася до нього, що жодних сумнівів і бути не могло: це вона!
Ведучий переживав, що улюблениці на самоті сумно, і найкращим рішенням буде привести до будинку ще одного чотирилапого друга. З появою тойтер'єра Боні характер кішки змінився. А потім у сім'ї з'явилося ще одне кошеня – Сіма.
І кішки, і собаки потребують людської турботи. Завжди важко проходити повз безпритульних тварин. Вони абсолютно беззахисні – шкода, коли розумієш, що не можеш дати притулок усім, – поділився Ігор Пупков.
В будинку Марини Кухар пес Кейсі з'явився понад два роки тому. Ведуча випадково побачила його у парку. Дочка Аня одразу підбігла до маленького цуценяти, що сховалося під лавкою. Щойно глянувши в його очі, стало ясно – це новий член сім'ї.
Марина Кухар з усмішкою згадує, як Кейсі, поки був маленьким, з'їв півквартири: двері, стіни, навіть у паркеті примудрявся вигризати дірки.
Для тих, хто сумнівається, чи заводити домашнього улюбленця, раджу все ретельно обміркувати: чи готові витрачати час, фінанси і навіть терпіння. А якщо зважилися – не вибирайте, а відчуйте. Ваше чи не ваше, – поділилася порадами Марина Кухар.
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