Ведуча Марина Кухар святкує 10 років на каналі Україна: Коли ростеш і розвиваєшся – часу не помічаєш

Відома ведуча програми "Сьогодні" відзначає ювілей на каналі "Україна". Марина Кухар поділилася спогадами, як приєдналася до команди ранкових новин 10 років тому

Марина Кухар ніколи не "вигорала" на роботі

Перші прямі ефіри на каналі "Україна" ведуча порівнює з першим побаченням – завжди хвилювання, але з таким піднесеним присмаком. На кастинг Марина Кухар, яка нещодавно поділилася порадами щодо виховання дітей, приходила, коли ще студія і ньюз-рум тільки будувалися:

Я переписала кілька тестів, прочитала їх перед камерою в маленькій студії, колеги влаштували невеликий краш-тест на реакцію в непередбаченій ситуації. Розповіли про масштабні плани, показали проєкт того, якою буде студія. Я подумала, що дійсно хочу тут працювати. Хоча будівництво було тільки на початковому етапі, мене вразив амбітний підхід до справи , – розповіла Марина Кухар.

Марина Кухар 10 років працює на каналі "Україна"

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Найбільше переживала за те, щоб спрацюватися з колегами. Робота в новинах – командна робота, де кожен має свою зону відповідальності, і коли хтось не хоче бути ефективним, то страждає кінцевий результат. Втім, журналістка з радістю визнає, що етап таких "притирань", коли дізнавалися сильні і слабкі сторони кожного з колег, команда пройшла досить швидко.

10 років, за словами телеведучої, – це не багато і не мало – це швидко, адже робота в новинах задає темп і динаміку. Кожен випуск – це зріз того, чим живе світ. При цьому, з часом додається досвід, відбувається зростання в професії, з'являються нові навички.

Ми весь час змінюємося – пробуємо нові формати, міняємо підхід – дивимося, що цікаво глядачеві, які теми для нього важливі, яку подачу новин воліє побачити. Змінювалися і візуально. За цей час, якщо я правильно пам'ятаю, це вже четверта версія студії новин на каналі, – поділилася Марина Кухар.

Телеведуча Марина Кухар / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

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Незважаючи на багаторічний досвід в професії, з ведучею жодного разу не траплялося емоційне вигорання:

Так, бувають свої емоційні злети і падіння, втома, роздратування, поганий настрій чи самопочуття, але у мене все це закінчується в момент, коли режисер каже: "10 секунд до ефіру", – зізнається Марина Кухар.

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