Віра Алентова вперше про невдалу пластику обличчя: Хірург вколов жир в обличчя

Віра Алентова вперше розповіла, скільки пластичних операцій зробила / Фото: kino-teatr.ru
Зовнішність радянської актриси неодноразово обговорювали у ЗМІ. Сама Віра Алентова довго не давала коментарів, але, втомившись від постійних розмов, порушила мовчання. У своїй автобіографії акторка зізналася, що чотири рази робила пластичні операції. Усі вони були вдалі. Про це пише StarHit.
Але якось артистка поїхала в інше місто до лікаря "з делікатною проблемою". Фахівець запропонував, окрім усього, зробити пластику обличчя за власним методом – за допомогою вколювання жиру в обличчя.
Щоб його не ображати і припинити розмову на цю тему, оскільки я приїхала з іншого приводу, я сказала: "Ну, можливо". Лікар зрозумів ці слова по-своєму: він вирішив, що я на його умовляння погодилася, і вколов мені чортів жир в обличчя. Коли я прийшла до тями після наркозу і побачила цей жах, я подумала, що мені краще прямо тут і померти.
Приховати результат процедури акторці не вдалося – обличчя деформувалось. Щоб уникнути зайвих розмов, вона сказала всім, що на її обличчі наслідки операції кісти на щелепі.
Весь цей жир посунув мої риси, обтяживши нижню частину (обличчя), і мені стало страшно дивитися у дзеркало. Обличчя оклигувало довго і поступово. Знадобилося два роки, щоб воно почало набувати колишніх рис. Ми намагалися додзвонитися лікарю і дізнатися, що там ще, крім жиру, він мені вколов, бо жир, кажуть, проходить через рік, а в мене, незважаючи на масажі, нічого не проходило.
Незважаючи на невдалу операцію, актриса не стала позиватися до клініки.
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