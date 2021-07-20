Віра Брежнєва перетворилася в темноволосу сексі-розбійницю з каре: фото

Віра Брежнєва у фільмі "Бендер. Золото Імперії" / Фото: instagram.com/ververa, Скріншот з YouTube
Співачка Віра Брежнєва, яка раніше несподівано з'явилася на концерті MONATIK в Туреччині, позувала в образі своєї героїні з нового фільму "Бендер. Золото імперії". Артистка приховала свої біляві локони під перукою і перетворилася в темноволосу розбійницю.
Віра Брежнєва хоч і часто використовує грим для зйомок і заходів, але в реальному житті віддає перевагу максимальній природності. Останнім часом зірки дійсно все більше демонструють своє життя без фільтрів. Зміни в б'юті-індустрії і соцмережах доводять і ці чудові українки на дивовижних фото без макіяжу.
А ефектним знімком Віра Брежнєва поділилася в Instastories. На селфі, яке співачка зробила в гримерці перед дзеркалом, вона позувала в білій сорочці та корсеті.
Знайшла фоточку з проб гриму. Форму затвердили там, але до зйомок зробили його більш рудим, – написала Віра Брежнєва.
Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/ververa
Дійсно, в трейлері фільму Віра Брежнєва з'являється вже рудоволосою.
До речі, в цьому фільмі з Вірою Брежнєвою знявся і відомий Сергій Безруков, який нещодавно пошкодував українців в новому інтерв'ю.
Дивіться сюжет про новий склад "ВІА Гри", який представив Меладзе:
Раніше Віра Брежнєва поділилася романтичним відео, яке зняв Костянтин Меладзе.