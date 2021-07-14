Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно

Хрестини дочки Меган і Гаррі

Номінанти на Еммі

Роман Джей Ло

Скандали з Кароль

Канни-2021

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

Віро, як ти це робиш? Брежнєва несподівано з'явилася на концерті MONATIK у Туреччині (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
14 липня, 20:30
Копіювати лінк
Українська співачка Віра Брежнєва влаштувала сюрприз своєму колезі та шанувальникам. Судячи з реакції MONATIK, він абсолютно не очікував зустрітися з артисткою таким чином
Віра Брежнєва і Дмитро Монатік заспівали в Туреччині
Віра Брежнєва і Дмитро Монатік заспівали в Туреччині / Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва, яка раніше поділилася знятим Меладзе романтичним відео, несподівано з'явилася на концерті Дмитра Монатика в Туреччині! Одразу після того, як артист заспівав свій хіт "Кружит" і збирався виконувати їхній з Вірою трек "ВЕЧЕРиНОЧКА", співачка вийшла на сцену в розкішному вбранні та приголомшила усіх присутніх.

MONATIK опублікував у своєму Instagram-акаунті відеоуривок цього незабутнього моменту. На початку ролика Віра Брежнєва, одягнена в коротку чорну сукню підбігає до сцени та вже під овації глядачів починає співати. Дмитро Монатик був одночасно і здивований, і неймовірно радий її появі.

Віро, як ти це робиш? #ВЕЧЕРиНОЧКА зійшлися. #РозовийДим дав мені зрозуміти, що я знаю пароль. Орієнтир теж бачу! #БудемЗажигать! Імпровізація! Що може бути красивіше? Спасибі, – написав Монатик.

Віра Брежнєва неочікувано прийшла на концерт Монатика в Туреччині
Віра Брежнєва неочікувано прийшла на концерт Монатика в Туреччині / Фото: instagram.com/ververa

Як виявилося, Віра Брежнєва випадково дізналася, що Дмитро Монатик виступає цього вечора недалеко від готелю, де вона зупинилася. Тоді співачка вирішила зробити йому і глядачам сюрприз.

Сама ж Віра приїхала до Туреччини на відпочинок.

Дивіться сюжет про новий склад "ВІА Гри", який нещодавно представив Меладзе:

Раніше Віра Брежнєва і Лариса Доліна потрапили в скандал через участь в незаконному шоу.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Більше новин
Останні новини
Більше новин
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардаш’ян
Всі обговорюють
Скандал з Меладзе
Дізнатися більше
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Більше новин
#FREEBRITNEY
Все, що потрібно знати про боротьбу Брітні Спірс за свободу
Дізнатися

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти