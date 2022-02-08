Вікторія Боня запропонувала Ксенії Собчак скласти тест на наркотики: "Там усі нюхають, це норма"

Вікторія Боня зробила пропозицію Ксенії Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, instagram.com/victoriabonya

В одному з випусків "Обережно: Собчак" відома ведуча та журналістка висловилася про Вікторію Боню. За словами Ксенії, Instagram-зірка вживає галюциногенні речовини, щоб схуднути.

Мова йде про рослини, в яких міститься заборонений у більшості країн психоделік – мескалін. Боня розповідала у сторіс, як схудла завдяки кактусам Сан-Педро.

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Я почула серйозне звинувачення на свою адресу. Виявляється, я наркоманка, – з цих слів почалося відеозвернення Боні, опубліковане в її Instagram-профілі.

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Найкращий захист це напад. Про це знає Віка і далі у ролику вона розповіла, як одного разу їй зателефонувала Ксенія Анатоліївна з несподіваним питанням. Та цікавилася у Боні, де дістати наркотики.

Вона мені сказала "Привіт, Віка", я відповіла "Привіт", вона каже: "Ти не знаєш, де зараз можна дістати "білого"? Я, каже, загуляла з друзями і в нас все закінчилося", – розповіла Вікторія Боня.

Вона додала, що не знає, бо "не у цій справі" і більше Собчак їй не дзвонила. Боня стверджує, що Собчак вживає кокаїн, а сама вона використовує вищезгадану рослину в терапевтичних цілях і щоб схуднути.

Наприкінці відео Віка запропонувала Собчак разом здати тести, аби дізнатися, "на чиєму боці правда". Собчак поки що ніяк не відреагувала на звинувачення Боні.

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Натомість підписники Вікторії вважають, що Ксенія Анатоліївна справді вживає, а в своєму відео просто вирішила очорнити репутацію моделі.

"Знайомий особисто знає Собчак. І вона реально нюхає. Там усі нюхають, це норма"

Скріншот: instagram.com/victoriabonya

"Як говорила одна дуже розумна жінка, заздрість треба заслужити. Так що, Вікуся, ти молодець"

"Вікторія, нехай кажуть, караван іде, собаки гавкають"

Скріншот: instagram.com/victoriabonya

Напередодні Ксенія Собчак допомогла відкрити бізнес дівчині, яка постраждала в ДТП за участю зірки. Ведуча особисто приїхала на захід, щоби підтримати Оксану Садовник.