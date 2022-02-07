Ксенія Собчак після скандальної ДТП у Сочі вклала мільйон рублів у бізнес постраждалої

Ксенія Собчак взялася допомагати дівчині, яка постраждала в ДТП за її участю. Журналістка особисто приїхала підтримати дівчину, яка відкрила свій бізнес

Ксенія Собчак вклала мільйон у бізнес потерпілої в ДТП дівчини / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Гучне ДТП у Сочі, в яке потрапила Ксенія Собчак , забрало життя 35-річної Катерини Тарасової, а її подруга Оксана Садовник досі продовжує лікування після травм

Ксенія Собчак запропонувала фінансову допомогу дівчині та допомогла їй відкрити бізнес, про який вона мріяла багато років.

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Телеведуча проспонсувала відкриття фотостудії у Звенигороді – у проект Садівник вона вклала трохи більше мільйона рублів. StraНit .

Більше того, Собчак особисто приїхала підтримати Оксану та бути присутнім під час відкриття студії.

Ми познайомилися, м'яко кажучи, не в найприємніших, найтрагічніших обставинах. Але я подумала, що, раз нас життя зіштовхнуло в прямому сенсі в одній точці, то, поки є в мене така можливість, хочу допомогти, щоб якісь твої мрії здійснилися, – сказала під час свого виступу Собчак.

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Садівник розповіла, що Собчак приїжджала до неї після аварії та цікавилася самопочуттям. Журналістка перевела гроші постраждалій, щоб та змогла зробити ремонт у фотостудії та сплатити зарплату робітникам.

Оксана ще не оговталася від аварії, дівчина досі ходить із милицею, а корсет зняла буквально кілька тижнів тому.

Нагадаємо, що раніше екс-чоловік загиблої Катерини Тарасової вимагає у зірки компенсацію у розмірі двох мільйонів доларів .