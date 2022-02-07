Сьогодні 14:46 на
Шорт-трек
Жінки, 500 м
Фінал А
Сьогодні 14:51 на
Стрибки з трампліну
Змішані команди
Фінальний раунд
Сьогодні 14:58 на
Шорт-трек
Чоловіки, 500 м
Фінал А
Завтра 04:45 на
Фрістайл
Жінки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
Завтра 05:00 на
Гірськолижний спорт
Чоловіки, супергігант
Фінал
Завтра 08:05 на
Керлінг
Змішані пари
Матч за бронзу
Завтра 09:36 на
Сноуборд
Жінки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 09:43 на
Сноуборд
Чоловіки, паралельний гігантский слалом
Фінал
Завтра 10:30 на
Біатлон
Чоловіки, індивідуальні
перегони, 20 км. Фінал
Завтра 12:30 на
Ковзанярський спорт
Чоловіки, 1500 м
Фінал
Завтра 13:47 на
Лижні гонки
Жінки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:00 на
Лижні гонки
Чоловіки, спринт
Вільний стиль, фінал
Завтра 14:05 на
Керлінг
Змішані пари
Фінал
Завтра 15:35 на
Санний спорт
Жінки
4-а спроба
9 лютого 05:45 на
Фрістайл
Чоловіки, вільні дисципліни, біг-ейр
Фінальний заїзд
9 лютого 07:45 на
Гірськолижний спорт
Жінки, слалом
2-й заїзд
9 лютого 09:45 на
Сноуборд
Жінки, сноуборд-крос
Фінал
9 лютого 13:00
Лижне двоборство
Індивідуальна першість Гундерсена, 10 км. Звичайний
трамплін. Лижні гонки
9 лютого 15:20 на
Шорт-трек
Чоловіки, 1500 м
Фінал А
9 лютого 15:35 на
Санний спорт
Двійки
2-а спроба
Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 📲 Технології, що змінюють життя 🏆 ТОП-рейтинги 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua

Тіна - викладач

Діти Куравльова

Вакарчук про сина

Собчак vs Шнуров

Лепс браконьєр

Одкровення Сумської
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Ксенія Собчак після скандальної ДТП у Сочі вклала мільйон рублів у бізнес постраждалої

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 лютого, 12:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ксенія Собчак взялася допомагати дівчині, яка постраждала в ДТП за її участю. Журналістка особисто приїхала підтримати дівчину, яка відкрила свій бізнес
Ксенія Собчак вклала мільйон у бізнес потерпілої в ДТП дівчини
Ксенія Собчак вклала мільйон у бізнес потерпілої в ДТП дівчини / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Гучне ДТП у Сочі, в яке потрапила Ксенія Собчак , забрало життя 35-річної Катерини Тарасової, а її подруга Оксана Садовник досі продовжує лікування після травм

Ксенія Собчак запропонувала фінансову допомогу дівчині та допомогла їй відкрити бізнес, про який вона мріяла багато років.

Реклама

Телеведуча проспонсувала відкриття фотостудії у Звенигороді – у проект Садівник вона вклала трохи більше мільйона рублів. StraНit .

Більше того, Собчак особисто приїхала підтримати Оксану та бути присутнім під час відкриття студії.

Ми познайомилися, м'яко кажучи, не в найприємніших, найтрагічніших обставинах. Але я подумала, що, раз нас життя зіштовхнуло в прямому сенсі в одній точці, то, поки є в мене така можливість, хочу допомогти, щоб якісь твої мрії здійснилися, – сказала під час свого виступу Собчак.

Реклама

Садівник розповіла, що Собчак приїжджала до неї після аварії та цікавилася самопочуттям. Журналістка перевела гроші постраждалій, щоб та змогла зробити ремонт у фотостудії та сплатити зарплату робітникам.

Оксана ще не оговталася від аварії, дівчина досі ходить із милицею, а корсет зняла буквально кілька тижнів тому.

Нагадаємо, що раніше екс-чоловік загиблої Катерини Тарасової вимагає у зірки компенсацію у розмірі двох мільйонів доларів .

Реклама

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
7 лютого. Чарльз Діккенс. Рівно 210 років тому з'явився на світ найчитанніший англомовний прозаїк (причому, став ним ще за життя - і з того часу нікому не поступається першістю) Чарльз Джон Хаффем Діккенс…
Історія дня - за хвилину
Сімейне селфі
Чи схожа дочка Сергія Притули на тата?
Більше фото
Цитата дня

Непрофесіонали заполонили весь ринок. А так хочеться все-таки, щоб на майданчику були люди з гарною школою

Цитата на segodnya.ua
Ольга Сумська Актриса, Народна артистка України
Відверте інтерв'ю актриси

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти