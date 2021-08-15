Віталій Козловський повідомив про смерть батька і поділився архівними сімейними знімками

Помер батько Віталія Козловського / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

В Instagram-профілі Віталій Козловський, який нещодавно представив свій новий кліп, опублікував серію фотографій, на яких він зображений разом із татом в різні роки життя.

У дописі є і кольорові знімки, і старіші, чорно-білі. На таких можна побачити зовсім маленького Віталіка.

Дорогі друзі. У мене сьогодні дуже важкий день – пішов із життя мій найкращий тато в світі. Пишу не для співчуття, прошу вас помолитись за душу раба Божого Віталія чи просто погляньте на ці світлини і подумки побажайте душі мого тата вічного спокою.

Віталій Козловський повідомив про смерть свого батька / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

У квітні цього року батько Віталія Козловського відсвяткував 74-й день народження. Причина смерті Віталія Сергійовича поки невідома.

Маленький Віталій Козловський зі своїм батьком / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

У соцмережі Аліна Гросу, Ольга Сумська, Світлана Тарабарова, Оля Цибульська та інші колеги Віталія написали йому слова підтримки.

Віталій Козловський з батьками / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю з Віталієм Козловським:

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