У Ахтема Сеітаблаєва в окупованому Криму померла мама

Субіє ханум Налбандова створила першу телевізійну дитячу передачу в історії кримськотатарської культури

Ахтем Сеітаблаєв з мамою (з особистого архіву) / Фото: Сьогодні

Відомий український режисер, актор театру і кіно Ахтем Сеітаблаєв втратив матір. Субіє ханум Налбандова померла у віці 83 років в окупованому Росією Криму.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

"У нашого друга, товариша, соратника, відомого українського режисера, актора театру і кіно, сценариста Ахтема Сеітаблаєва непоправне горе – в окупованому РФ Криму у віці 83 років померла його мама, Субіє ханум Налбандова", – написав Чубаров.

Ахтем Сеїтаблаєв з мамою / facebook.com/dogrujol

Створила першу кримськотатарську дитячу передачу

Він розповів, що Субіє ханум Налбандова народилася 24 квітня 1938 року в Криму, але 18 травня 1944 року її сім'я разом із усім кримськотатарським народом була депортована з півострова і до 1955 року жила на спецпоселенні в Марійській АРСР.

З 1955 року мати Сеітаблаєва жила в Таджикистані, де закінчила Ленінабадське музучилище і Ташкентський театральний інститут.

В тренді Дизель шоу виправдалися за звинувачення в расизмі: Ми висміяли тенденції кінематографу

У 1990 році сім'я повернулася до Криму, де Субіє ханум викладала вокал і сценічну мову в Кримському училищі культури.

"У 1992 році почалося нова – найважливіша – сторінка життя Субіє Налбандової. Почавши працювати в кримськотатарській редакції ДТРК ЦКримЦ, вона створила першу в історії кримськотатарської культури дитячу телепередачу – "Мерабаниз, балалар", – також розповів Чубаров.

За словами Чубарова, зі смертю Субіє ханум Налбандової кримськотатарський народ втратив письменницю, педагога, актрису, співачку, автора і ведучу першої телевізійної дитячої кримськотатарської програми.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю "Сегодня" Ахтем Сеітаблаєв зізнавався, що своїм успіхом зобов'язаний своїй мамі Субіє. Саме вона повірила в нього і дала напрямок у житті. "Я б ніколи не став артистом, якби не моя мама! Бо саме вона привела мене за руку на акторський курс. Я абсолютно мамин син – мрій, вір, вставай і роби", – сказав тоді режисер.