Віталій Козловський визвірився на чоловіків, які тікають з України під час війни

Віталій Козловський обурений тим, що чоловіки тікають від війни / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Не лише Даша Астаф'єва залишилась у столиці України і стала допомагати бійцям ЗСУ. Віталій Козловський також не покидав свою київську квартиру.

В інтерв'ю програмі Зірковий шлях Козловський зізнався, що його рідні кликали до себе у Львів (артист родом з цього міста), але він відмовився. Також він не розглядав варіант виїзду за кордон. Співак займається волонтерством, іноді чергує ввечері на вході до свого будинку та їздить з концертами до бійців ЗСУ.

Реклама

Артист каже, що його розчарували ті чоловіки, які намагаються тікати з України у воєнний час.

Дуже багато людей мене розчарувало. І дуже багатьох я викреслив зі свого життя. Я розумію, коли жінки виїжджають з нашої країни, захищаючи себе та своїх дітей. Але я зовсім не розумію чоловіків, які тікають з країни, хоча спочатку казали, що "ми нікуди не поїдемо". Або одні вкладають спочатку гроші, щоб їх дуже добре всі впізнавали, а потім платять, щоб на виїзді з країни ніхто ніби не впізнав, – висловився співак.

Віталій Козловський каже, що так чи інакше про "чоловіків-втікачів" знають у кулуарах і говорять про них. Але артист не став розкривати імена цих осіб, бо це "їхнє життя та совість".

Реклама

Але все, що було до війни, це було до війни. Все, що відбулось та відбувається після війни, – це вже зовсім інше. І тут ти не маєш бути посереднім, думати, що твоя хата з краю або ти нібито не належиш до цієї країни і можеш виїхати. Сьогодні має прокинутись твоя свідомість. Якщо ти чоловік, ти повинен боронити нашу країну, людей та дітей, – додав артист.

Віталій Козловський зазначив, що їздить з концертами до наших воїнів і там не тільки чоловіки, а й жінки, яким він сьогодні співає пісні, "а завтра вони їдуть на передову".

А в той час якісь недочоловіки тікають з країни. Я розумію, що страх проявляється у кожного по-своєму, і засуджувати за це некрасиво, – додав співак.

Раніше Позитив присоромив українських чоловіків-втікачів та згадав сина й онука Софії Ротару, які також намагались незаконно перетнути держкордон.