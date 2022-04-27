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Це просто клоуни! Позитив присоромив українських чоловіків-втікачів

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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27 квітня, 18:57
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Музикант Олексій Завгородній висловився про чоловіків, які намагаються виїхати за кордон подалі від війни
Позитив зараз перебуває на заході України
Позитив зараз перебуває на заході України / Фото: instagram.com/positiff

Сам Позитив зараз перебуває на заході України. Ще на початку війни він зрозумів, що залишатиметься в країні попри ситуацію. Зараз репер допомагає військовим, а також виступає для дітей-переселенців, щоб підтримати їх у цей важкий час.

Музикант пояснив, що не планував та не планує виїжджати за кордон і нікому не радить цього робити. А тих чоловіків, які намагаються перехитрити всіх, репер назвав клоунами.

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Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно. Родичі Софії Ротару намагалися виїхати. Маю багато знайомих, які на кордоні з Молдовою, то казали: "Є багато різних історій про ваших артистів", – поділився Позитив у програмі "По-своєму подкаст".

Артист зізнався, що на другий день війни він разом з родиною переїхав в Обухівський район в місто Українка. Там він хотів записатися в місцеву тероборону, але отримав відмову, бо набрали достатньо людей.

Тож зараз Олексій перебуває у Хмельницькій області та займається волонтерською діяльністю.

Нагадаємо, у березні син та онук Софії Ротару – Руслан та Анатолій Євдокименки – намагалися втекти до Молдови. Проте їх затримали на кордоні разом з іншими чоловіками призивного віку, яким на час війни заборонено покидати свою країну.

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Згодом стало відомо, що допомагав українцям втекти громадянин Молдови. Йому спадкоємці співачки заплатили по 2000 тисяч доларів, аби перетнути кордон. Втім, щось пішло не так – втікачів одразу заарештували працівники прикордонного загону.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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