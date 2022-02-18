Влад Яма, ALYOSHA та інші зірки зберуться в Буковелі, щоб встановити новий рекорд України

Тетяна Савицька поділилась подробицями Bukovel blogger's party. / Фото: пресслужба

З 28 лютого до 2 березня у популярному гірськолижному курорті, де недавно відпочивав Віктор Павлік з сім'єю, триватиме Bukovel blogger's party - найбільша тематична подія для блогерів.

Серед гостей гучної тусовки: Микола Серга, Даніель Салем, ALYOSHA, Тетяна Савицька, Богдан Юсупчук, Ілона Чорнобай, Валерія Юрченко, Іра Кудашова, Ірка Пістрюга, Діма Варварук, Вероніка Чучун, Богдан Осадчук, Z'AHAR, Аліна Лобода, Іра Пуєнко, Ігор Осецимський та інші.

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Bukovel blogger's party / Фото: пресслужба

У коментарі "Сьогодні" со-організатор заходу та блогер Тетяна Савицька розповіла, що підготовка до Bukovel blogger's party тривала з осені.

На підготовку йде дуже багато часу, працюєш поза графіком і без вихідних. Що ближче захід, то більше навантаження з підготовки. Зараз ми вже на фінішній прямій і вже за кілька днів зустрічатимемо кілька десятків блогерів, артистів та телеведучих, журналістів на нашій події Bukovel blogger's party, – ділиться з нами Савицька.

Тетяна Савицька. / Фото: пресслужба

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Відомо, що на заході блогери з зірками встановлюватимуть новий рекорд України. Тетяна каже, що виникла така ідея після того, як дізнались, що багато фоловерів ніколи не були в Карпатах.

І завдяки рекорду та нашому заходу блогерів ми хочемо привернути більше уваги серед людей до Карпат та в пресі до нашої події, яка увійде в історію сучасної України. Також я хотіла більше привернути увагу до колориту нашої країни. У Буковелі найбільше проявляється культура та традиції України, – ділиться блогерша.

Тетяна Савицька розповіла про підготовку до заходу. / Фото: пресслужба

Зірковими хореографами заходу будуть Влад Яма та Ілона Гвоздєва - вони поставлять танець для блогерів.

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Потім, як додала Савицька, усі члени заходу піднімуться на гору і станцують цей танець там. Все зніматимуть з квадрокоптера. А рекорд фіксуватиме представник книги Рекордів України.

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