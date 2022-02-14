Володимир Горянський з прифронтового Маріуполя: "Сьогодні ввечері дві вистави, повні зали. Жодної паніки"

Володимир Горянський на гастролях в Маріуполі / Фото: пресслужба

На думку актора Володимира Горянського, місто пережило свого часу обстріли та озброєні провокації сепаратистів, може бути прикладом для наслідування в мужності та спокої жителів.

Ось ми зараз у центрі міста. Люди катаються на ковзанці, грають діти, мами з колясками гуляють. Все чинно і спокійно. Думаю, киянам, та й жителям інших міст треба брати приклад. Головний наш ворог – страх та паніка. Можна самому себе так налякати, що ніякі вторгнення вже не знадобляться,

– каже артист.

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Володимир Горянський / Фото: пресслужба

У планах актора та продюсера на найближчі тижні робота над фінальним етапом зйомок української комедії "Психи на свободі", далі – прем'єра. І Горянський запевняє, що сьогодні коронавірус набагато більше здатний гальмувати творчі плани, аніж московська агресія.

Аби в наших головах не було вірусу страху. Наш головний помічник – спокій,

– запевняє артист.

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У Маріуполь Горянський приїхав до свята Дня Святого Валентина і цього дня він та Олеся Жураковська зіграють у комедійній виставі "Чоловік моєї дружини".

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