Злата Огнєвіч, Позитив, Jerry Heil – про те, як не паритися, якщо ви самотні у День закоханих

День Валентина у багатьох викликає болючі відчуття, хоч у повітрі і витає святкова мішура. Із цим треба і варто боротися. І тут зірки приходять на допомогу

Злата Огневич, Позитив, Jerry Heil та інші зірки розповіли, як не переживати, якщо у вас немає другої половинки / Фото: Колаж: Сьогодні

14 лютого – день, який чекають із нетерпінням, трепетом, передчуттям. Але зазвичай лише ті, хто перебувають у стосунках. Багатьом іншим людям цього дня незатишно: комусь самотньо і сумно, а хтось зовсім соромиться того, що у всесвітній День закоханих – без пари. Ми вважаємо, що треба міняти ситуацію.

Сайт "Сьогодні" попросив українських знаменитостей поділитися досвідом та відповісти на кілька запитань:

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Чому зустрічати День святого Валентина поодинці – не погано, не соромно, а навіть навпаки?

Чи відзначали вони це свято, коли мали пару, і чи вважають, що його взагалі варто відзначати?

Яку головну пораду вони можуть дати всім, хто ще не зустрів кохання.

Наступні відповіді зірок точно подарують вам порцію натхнення. Якщо у вас зараз немає пари, пам'ятайте: у вас є ви, і це найголовніше!

Jerry Heil – співачка та блогерка

Jerry Heil / Фото: пресслужба

Є люди, які вважають, що немає сенсу у Дні закоханих, бо своє кохання можна висловлювати щодня. Але тут сенс у тому, щоб був спеціальний день, коли можна відсвяткувати своє кохання. Це як день народження. Живеш ти щодня, але святкуєш своє життя одного дня. Для того, щоб ти зайвий раз згадав, що ти народився – і це класно. Так само і з Днем закоханих. Ти любиш, це класно і ось ви святкуєте це кохання. Якщо вам не подобається 14 лютого, просто оберіть інший день. А щодо того, чи соромно… звісно, не соромно.

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По перше, висловлюйте любов до самих себе, тоді, можливо, і в якийсь із наступних Днів закоханих ви будете зустрічати не на самоті. Це все-таки залежить від того, як ти все сприймаєш. Я скажу, що варто навіть сходити на романтичне побачення із самим собою, що, швидше за все, я зроблю :)

Можливо, ця порада буде грубою, проте правдивою. Якщо ви наодинці – змиріться зі своєю самотністю. Я поясню, про що я. Все можливо, ти не знаєш, зустрінеш когось чи ні. Чому я не зустрічаюся, з ким потрапило? Тому що у мене є конкретні критерії, під які поки що ніхто не підійшов. І я розумію, що мені комфортніше в такому випадку – не вступати в конфлікт з людиною, не переступати через себе, а бути самою собою. Мені з собою зручно. Як тільки ти навчишся бути в комфорті з самою собою, приймеш це і розумітимеш, що окей, можливо, ти житимеш так кілька років, або ти будеш так жити все життя – у кожного по-різному складається. Перша людина, з якою тобі має бути комфортно і яку ти маєш любити – це ти сам. А після цього вже, якщо буде якась людина, яка готова з тобою розділяти всі радощі і не радощі, – класно. Якщо не буде – теж класно, бо у тебе є ти.

Позитив – співак, музикант, учасник гурту MOZGI

Позитив / Фото: пресслужба

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Чому це має бути соромно чи погано? Можливо, якщо у цей день ти один, ти ще не зустрів свою другу половинку. У тебе є всі шанси це зробити: надішли валентинку комусь також самотньому, а потім у тебе буде цілий рік, щоб розвивати ваші стосунки і зустріти наступний ДСВ не на самоті.

А взагалі, 14-те – це день Тіндера (сміється). Відмінний момент розпізнати один одного і знайти ту саму/того самого.

Це хороший привід показати коханій людині свої почуття і дати їй зрозуміти, що ти її цінуєш; приділити максимум своєї уваги, подарувати щось, що не даруєш щодня. Тим більше, якщо ваша пара рідко влаштовує романтичні походи до ресторанів або не готує вечері. Або ж коли рутинна робота і побут залишають без сил на якісь романтичні речі.

Тому вважаю, що відзначати варто!

Головна порада – не шукайте проблему в оточенні чи людин, яка не відповіла вам взаємністю – шукайте її в собі. Кохання – це робота, і працювати треба насамперед над собою. Якщо ви відчуваєте до когось симпатію, у вас є всі шанси заволодіти серцем цієї людини, якщо постаратися.

А так ... ніколи не втрачайте надію і вірте в кохання! Воно існує!

Злата Огнєвіч, співачка, головна героїня реаліті "Холостячка-2"

Злата Огнєвіч / Фото: прес-служба

Думаю, дати для таких свят вигадали люди, яким нудно живеться (посміхається). Адже коли у вас є партнер, прекрасна половинка, привід святкувати кохання можна придумати у кожному дні!

Радувати один одного, дивувати або просто ділитися переживаннями, новими перемогами і звершеннями – це і є справжнє щастя.

Я не відзначаю День святого Валентина: кохання неможливо прив'язати до якоїсь дати. Вона або є, або з'явиться згодом. У мене був досвід стосунків, коли чоловік взагалі не сприймав свят, нав'язаних суспільством. У цьому я повністю його підтримувала. У кожній парі та стосунках є значні дати та події.

Можна вигадати милі традиції, які будуть особливі тільки для вас двох. Вони допоможуть підтримувати стосунки у гармонії та любові.

Не шукайте любов, не чекайте її. Просто живіть та насолоджуйтесь кожним прожитим днем та моментом. Дякуйте за все, що є у вас зараз. А коли кохання прийде, скажіть спасибі за це простору. Воно послало вам дар у вигляді певної людини, яку ви зустріли на своєму шляху. Але саме кохання нам не належить.

Тільки усвідомивши і прийнявши це, повірте, з вами станеться диво. В життя прийдуть справжні почуття. Надовго чи ні – це не важливо. Головне, що кохання нас знайшло.

Віталій Козловський – співак

Віталій Козловський / Фото: пресслужба

Коли ти любиш і за твоєю спиною крила від цього почуття – бажання радувати та робити приємні сюрпризи один одному є завжди, незалежно від дат на календарі. І за відчуттями – щодня сприймається як День закоханих. Звичайно ж, ця дата – не єдиний, але чудовий привід для романтики. І в цьому плані я щаслива людина. Цього року поєднуватиму – адже 14 лютого в мене ще й концерт.

Бували часи, коли цього дня я був один. І зовсім не робив із цього трагедії. Коли в моєму житті не було кохання, я жив у передчутті того, що воно прийде і все зміниться. А тим часом приділяв час собі, улюбленій роботі, хобі. Це набагато приємніше і продуктивніше, ніж страждати.

І набагато краще, ніж обманювати самого себе, видаючи за кохання те, що коханням не є просто заради того, щоб поставити галочку і був привід відсвяткувати свято.

Всім, хто ще не зустрів свого кохання, я щиро бажаю не сумувати та не робити з цього проблему. Адже найважливіше – що ви живі та здорові! Якщо почуття ще не прийшли у ваше життя, то вони скоро прийдуть. А поки що – живіть в задоволення. Присвятіть цей день собі, оточіть себе класними людьми, добрими друзями, близькими. Ідіть на хороший фільм або концерт. Прочитайте гарну книгу. Займіться спортом, зрештою.

Робіть те, що вас тішить і даруйте собі гарний настрій. А любов прийде, коли її зовсім не чекаєш!

Надін Медведчук, блогер, інфлюєнсер, учасниця "Холостяк-11"

Надін Медведчук / Фото: прес-служба

Я вважаю, краще бути одному, ніж із кимось "для галочки". Людина, яку треба любити, вона завжди з нами – у дзеркалі (усміхається). Не фокусуйтесь на самоті. Адже те, на чому ми зосереджені, про що думаємо, з нами і трапляється.

Якщо ми любимо себе, нам комфортно, друга половинка обов'язково з'явиться. Бо ми самі випромінюємо кохання.

Так, коли я була у стосунках, ми відзначали це свято. У 2014 році мені навіть цього дня було зроблено пропозицію. Щоправда, 15 лютого ми розійшлися (сміється). Мені подобається День святого Валентина. Хтось скаже, що це свято лише маркетинговий хід. Хай так. Однак чому б зайвий раз не нагадати світові та кожному з нас, що кохання поруч? Інша справа, коли партнер виявляє увагу, турботу і дарує подарунки лише раз на рік, бо так роблять.

Цього я не розумію і закликаю всіх говорити слова кохання незалежно від дати.

Головна порада для всіх, хто ще не зустрів кохання – любити себе, бути в гармонії із собою, не зациклюватися на тому, чого ще немає. Займайтеся собою, розвивайтеся, будьте відкриті до світу. І не погоджуйтесь на менше.

Адже коли стосунки "для галочки", ви можете пропустити своє справжнє кохання.

Усім, хто продовжує вірити в кохання, щиро бажаємо його знайти!