Володимир Остапчук вступив до тероборони та координує допомогу з Європи

Ведучий каналу "Україна" Володимир Остапчук розповів про свої військові будні / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Багато зірок вступають в лави тероборони, щоб давати відсіч російським окупантам. Зокрема, пішли захищати країну Андрій Федінчик, Микита Добринін та Володмир Остапчук. Так, ведучий каналу "Україна" розповів про свої військові будні та дії проти ворога.

Ніхто не залишається осторонь, коли нашу країну атакує ворог. Щодня ми бачимо, що відбувається в містах і селах, уже вранці телефонуємо рідним і друзям, кожну ніч йдемо з дітьми в бомбосховище, чекаємо на повернення захисників додому і намагаємося хоч чимось допомогти іншим людям: словом, ділом, ліками, житлом.

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Публічні люди також намагаються привернути увагу світу до звірств ворога в нашій країні та всіляко допомагають переселенцям і постраждалим від російського окупанта.

Так, Володимир Остапчук створив Telegram-канал "Допомога діаспори", щоб координувати допомогу з Європи. Волонтерство, збір грошей для армії та участь в теробороні – тепер саме це його будні.

Територіально я перебуваю між містами: Львів, Ужгород, Тернопіль, Біла Церква, Умань. Я також виходжу на нічні рейди тероборони, але один раз на два дні, – розповів Володимир Остапчук.

Крім охорони міста від російського агресора, ведучий займається закупівлею амуніції, тепловізорів, дронів, а також іншого військового приладдя для фондів.

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