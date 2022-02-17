Вплив Мадонни? 16-річний син співачки одягнувся... чирлідеркою! (голосування)

Син Мадонни здивував образом / Фото: instagram.com/madonna

Поп-ікона – американська співачка Мадонна – обожнює своїх дітей та дає їм повну свободу у своїх проявах. Раніше всі обговорювали бодіпозитив її дочки Лурдес, а тепер у всіх на вустах екстравагантний образ її сина Девіда!

На своїй сторінці в інстаграм 63-річна Мадонна днями поділилася сімейними фото. Вона позувала зі своїм 16-річним сином Девідом, який обрав наряд чирлідерки!

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Мадонна з сином Девідом / Фото: instagram.com/madonna

У такому вигляді хлопець прийшов підтримати свого старшого брата Рокко Річі, котрий презентував свої роботи на виставці.

Син Мадонни робить ставку на сміливі образи / Фото: instagram.com/madonna

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Для нового виходу у світ Девід Банда вибрав досить ексцентричне вбрання: сукню чирлідерки, пластикові ріжки та рукавички в сіточку.

Образ Девіда викливав ажіотаж / Фото: instagram.com/madonna

Звичайно ж, такий сміливий образ викликав великий ажіотаж у Мережі, і думка людей, як завжди, розділилися. Багато хто каже, що відверта поведінка Мадонни також вплинула на її спадкоємців. На щастя, ми живемо у час, коли маємо повну свободу у своїх проявах.

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Пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

Як вам такий образ сина Мадонни? супер, дуже сміливо однозначно занадто мені все одно

Нагадаємо, у співачки Мадонни шестеро дітей. Лурдес Марія Чікконе-Леон (1996), Рокко Джон Річі (2000), Чіфундо Мерсі Джеймс Чікконе (2006), Стелла та Естер Чікконе (2012). Біологічними дітьми артистки є Лурдес та Рокко. Щодо Девіда, Мадонна та її колишній чоловік Гай Річі усиновили його у 2006 році, тоді йому було 13 місяців. Він народився в Малавії, його біологічна мати померла незабаром після пологів, а батько був змушений відмовитися від дитини, тому що не міг її утримувати.

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