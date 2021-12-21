Позашлюбний син Шварценеггера відмовився носити прізвище батька – у чому причина

Джозеф Баена пояснив, чому не носить прізвище зіркового батька. / Фото: Getty Images, instagram.com/projoe2

Позашлюбний син Арнольда Шварценеггера, який вдруге стане дідусем, активно будує акторську кар'єру в США, такж він займається бодібілдерством. Втім, хлопець вирішив виступами з прізвищем своєї мами. Як пояснив Джозеф, він зараз зосереджений на особистому житті.

У цьому питанні є кілька різних факторів. Але зараз це не є моїм головним пріоритетом, тому зараз я зосереджений на побудові себе і своєї кар'єри в кіно, – зазначив Джозеф.

Джозефу Баену зараз 24 роки. / Фото: instagram.com/projoe2

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Баєна пояснив, що не хоче бути доповненням до знаменитого батька Арнольда Шварценеггера, і тому просто не використовує його прізвище.

Та як би там не було Арнольд, як і раніше, має великий вплив на життя та роботу сина. Сам хлопець наголошує, що поважає свого зіркового батька, про це повідомляє EOnline.

Я дуже поважаю його. У якомусь сенсі він вплинув на чимало речей: на моє рішення піти на акторське, фітнес, на мою статуру та на багато іншого, чим я займаюся, – додав Баєна.

Арнольд Шварценеггер та Джозеф Баена. / Фото: instagram.com/projoe2

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Що відомо про Джозефа Баєна

Це позашлюбний син Арнольда від покоївки Мілдред Патрісії Баєна. Відомо, що у 2011 році Шварценеггер залишив посаду губернатора, і саме тоді розлучився з законною дружиною Марією Шрайвер, з якою він був одружений 25 років. Після цього актор одразу зізнався у тому, що має ще одного сина.

Знаменитість бере активну участь у житті сина та допомагає йому у професії.

Також у Шварценеггера є 31-річна донька Кетрін, яка одружена з американським актором Крісом Праттом. У пари вже є донька Лейла, яка народилася у серпні 2020 року і стала першою онукою Арнольда. Окрім того, зірка є батьком ще трьох дітей – донька Крістіни, а також синів Патріка і Крістофера.