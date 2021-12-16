Арнольд Шварценеггер стане дідусем вдруге – ЗМІ

Дочка знаменитого американського актора, культуриста та політика Арнольда Шварценеггера Кетрін Шварценеггер вагітна другою дитиною

Арнольд Шварценеггер стане дідусем вдруге / Фото: Getty Images, instagram.com/katherineschwarzenegger

31-річна Кетрін Шварценеггер чекає дитину від свого чоловіка, американського актора Кріса Пратта. У пари вже є дочка Лейла, яка народилася у серпні 2020 року і стала першою онукою Арнольда Шварценеггера.

Про вагітність Кетрін повідомляє видання People з посиланням на численні джерела. Представники пари поки що не коментують цієї інформації.

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Кріс Пратт та Кетрін Шварценеггер одружилися у червні 2019 року, до цього вони зустрічалися протягом року.

Кріс Пратт та Кетрін Шварценеггер вдруге стануть батьками / Фото: Instagram

Дитина стане другою для Кетрін і третьою для зірки "Вартових галактики" Кріса Пратта. З 2009 по 2018 рік Пратт був одружений з акторкою Fнною Феріс, відомою за фільмами "Дуже страшне кіно", "Труднощі перекладу", "Горбата гора" та іншим. У 2012 році у них народився син Джек.

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Для Кетрін шлюб став першим. Зазначимо, що після новини про поповнення в сімействі, шанувальники засипали Кетрін pfпитаннями в Instagram, проте поки що ні вона, ні Кріс не хочуть коментувати інформацію про друге маля.

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