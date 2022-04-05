Внучка Софії Ротару закликала міжнародних друзів допомогти Україні, яка бореться з абсолютним злом

Софія Євдокименко звернулася до світу за допомогою для України / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Вже більше 40 днів в Україні йде війна, яку розв'язала Росія, прикриваючись брехливими гаслами. Прямо зараз наша країна відбиває звірячі атаки рашистів, які своєю ненавистю спалюють усі на своєму шляху. Але ми у своїй боротьбі не самотні: величезна кількість людей у всьому світі підтримують нас і всіляко допомагають. Допомагати українцям також закликала і Соня Євдокименко, онучка Софії Ротару.

На своїй сторінці в інстаграм Соня Євдокименко опублікувала пост, у якому закликала свою міжнародну аудиторію допомагати Україні всіма можливими способами.

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40 днів війни. Мільйони зіткнулися з абсолютним та справжнім злом. І все-таки душа знаходить силу у вірі, істині, любові та молитві. За цей час увесь світ відчув та поєднався з українською душею. Те, що незалежно, сповнене любов'ю та достатком. Моя інтернаціональна спільнота! Я закликаю всіх вас вжити заходів та #StandWithUkraine.

Робіть пожертвування, надсилайте гуманітарні вантажі, приєднуйтесь до акцій протесту у вашому місті, приймайте українців, наймайте українців, будьте в курсі подій з надійних джерел, станьте волонтером або допомагайте професійно,

- написала дівчина у соцмережі.

Соня Євдокименко / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Зазначимо, раніше сім'я Соні опинилася у центрі скандалу. Сина та онука Софії Ротару затримали при спробі втекти з України до Молдови. ЗМІ писали, що вони заплатили по 2 тисячі доларів, щоб мати можливість перетнути кордон. Згодом Анатолій Євдокименко виходив на зв'язок, але ситуацію не коментував.

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