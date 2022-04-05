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Застукали! Стало відомо, через кого розлучилася Дорофєєва. І це не Позитив!

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
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5 квітня, 08:30
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Новий знімок пари претендує, щоб стати головним фото дня у сфері українського шоу-бізнесу
Надя Дорофєєва з головою поринула в новий роман
Надя Дорофєєва з головою поринула в новий роман / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Поки хтось у Мережі ностальгував за Наді та Дантесу, а інші мріяли побачити весілля Дорофєєвої та Позитива, з'явилися реальні підтвердження того, до кого співачка пішла від чоловіка Це справді фото дня!

Так, на просторах інтернету був опублікований кадр, на якому Надя Дорофєєва та...(барабанний дріб) Міша Кацурін! Пара разом проводить час у Барселоні.

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Треба сказати, що давненько ходили чутки, мовляв, у Дорофєєвої та Кацуріна роман. І це при тому, що вони спочатку дружили сім'ями, літали разом у відпустки! Тепер же всі очікують від нової пари офіційного коментаря на тему.

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Для тих, хто не в курсі, Михайло Кацурін – музикант та засновник чотирьох ресторанів східної кухні "Китайський Привіт", "В'єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" та "Японський Привіт". У нього також є кілька нічних клубів та бренд одягу Katsurina.

Михайло Кацурін

Він був двічі одружений. У другому шлюбі з Дарією Кацуріною у нього народилося двоє дітей. У березні вони оголосили про розлучення.

І Льоша Дурнєв мав рацію: всі справді очманіли від цієї новини!

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Нагадуємо, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

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