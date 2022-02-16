Волочкову запідозрили у романі з одруженим мільйонером

Анастасії Волочковій прокоментувала роман із одруженим мільйонером / Фото: instagram.com/volochkova_art

Дружина мільйонера Романа Пірязєва Дар'я заявила в ефірі шоу "На самом деле", що Волочкова вже не перший рік крутить роман з її чоловіком. Правда розкрилася лише після святкування дня народження балерини. Про це пише StarHit.

Він подарував їй на день народження сережки за сім мільйонів рублів (92 тисячі доларів). Ще я виявила фотографію Насті, зроблену в нашій квартирі, яку ми здаємо. Я впізнала диван.

Дар'я Пірязєва / Фото: скриншот

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За словами Дарії, чоловік витрачає на Волочкову по десять мільйонів рублів на місяць (близько 133 тисячі доларів). Дружина мільйонера дізналася про це, зазирнувши в історію видатків банківського рахунку сім'ї.

Балерина зізналася, що справді отримує подарунки від заможних чоловіків, але роман із Пірязєвим спростувала.

Анастасія Волочкова спростувала роман з одруженим мільйонером / Фото: скріншот

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Знаєте, мене обдаровують різними подарунками: "майбахами", ювелірними прикрасами... Коли чоловік подарує подарунок, хіба жінка ставитиме запитання, – сказала балерина.

До слова, останнім часом у Мережі активно обговорюють розрив Анастасії Волочкової з банщиком Сергієм Кузнецовим. Балерина вперше поділилася подробицями їхніх стосунків.