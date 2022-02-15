Волочкова поскаржилася на екскоханця, який перебуває в українському розшуку: Йому дах зірвало

Анастасія Волочкова вирішила порушити мовчання та розповісти про роман із Сергієм Кузнєцовим, з яким зустрічалася півтора місяці

Анастасія Волочкова назвала причину розлучення з Сергієм Кузнєцовим / Фото: скриншот

Балерина вже говорила, одразу планувала недовгий роман із банщиком і звинувачувала Кузнєцова в піарі на її імені. Тепер Волочкова вирішила поділитися подробицями.

Як зазначила балерина у розмові з журналістами teleprogramma.pro Сергій всіляко намагався привернути до себе увагу в Instagram. На думку балерини, колишній коханий втратив голову від популярності.

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Коли він приїхав на Мальдіви, у нього було 20 підписників у Instagram, і раптом він став нахабно лізти в мої прямі ефіри, показувати себе скрізь, де тільки можна.

Анастасія Волочкова та Сергій Кузнєцов / Фото: instagram.com/volochkova_art

Навіть після повернення з відпочинку Кузнєцов не проти був спілкуватися з журналістами та давати інтерв'ю.

Сергій впіймав зірку, побачивши, що на святі (на дні народження балерини – прим.ред) журналістів більше, ніж гостей. Я була вражена його поведінкою. Він давав інтерв'ю всім, займався самолюбуванням, як і на Мальдівах. Людина реально відчула себе зіркою, їй дах зірвало.

Роман Волочковий із Кузнєцовим привернув увагу громадськості, пару почали запрошувати на телебачення. Кузнєцова цікавив лише гонорар, який йому заплатять за участь у програмах.

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Я йому пояснюю, що якщо мені платять, то за те, що я Анастасія Волочкова! І тут же отримую відповідь: так моє життя теж цікаве людям! Сергію, а ти не знаєш, з якого часу твоє життя стало цікавим людям? З тих самих, як я виклала перше спільне фото! А ти як був банщиком, так ним і залишишся

/ Фото: instagram.com/volochkova_art

Як зізналася балерина, Кузнєцов пропонував Волочковій вкластися у будівництво фітнес-центру та зробити Сергія керуючим, але вона відмовилася від цієї ідеї.

Крім того, колишній коханець прагнув переїхати жити заміський будинок Волочкової разом із своїм сином від попередніх стосунків.

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Я усвідомила, що мені просто починають нав'язувати сім'ю, з якою жити не можу і не хочу. Тому що мені потрібен чоловік, який мене підтримуватиме, носитиме на руках, а не ось це все!

Незважаючи на те, що балерині не вдалося мирно розійтися з Сергієм Кузнєцовим, вона не шкодує про цей роман.

Для мене ці стосунки стали курортним романом. Ось буває придворний блазень, придворний паж, а буває придворне задоволення королеви. Я можу собі це дозволити. Вважайте, що зробила добро людині, вона ніколи в житті не зможе дозволити собі таку подорож

До слова, Волочкова зазначила, що за відпочинок на Мальдівах платила вона. Поїздка їй коштувала два мільйони рублів (732 тисячі гривень). Але Анастасії не звикати утримувати своїх коханців, адже свого часу вона платила за за того самого Олега.