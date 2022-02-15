Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Війна з РФ Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 ✈ Скасування рейсів до України 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

MARUV вагітна

Дівчина Ектора

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Волочкова поскаржилася на екскоханця, який перебуває в українському розшуку: Йому дах зірвало

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 лютого, 10:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Анастасія Волочкова вирішила порушити мовчання та розповісти про роман із Сергієм Кузнєцовим, з яким зустрічалася півтора місяці
Анастасія Волочкова назвала причину розлучення з Сергієм Кузнєцовим
Анастасія Волочкова назвала причину розлучення з Сергієм Кузнєцовим / Фото: скриншот

Балерина вже говорила, одразу планувала недовгий роман із банщиком і звинувачувала Кузнєцова в піарі на її імені. Тепер Волочкова вирішила поділитися подробицями.

Як зазначила балерина у розмові з журналістами teleprogramma.pro Сергій всіляко намагався привернути до себе увагу в Instagram. На думку балерини, колишній коханий втратив голову від популярності.

Реклама

Коли він приїхав на Мальдіви, у нього було 20 підписників у Instagram, і раптом він став нахабно лізти в мої прямі ефіри, показувати себе скрізь, де тільки можна.

Анастасія Волочкова та Сергій Кузнєцов
Анастасія Волочкова та Сергій Кузнєцов / Фото: instagram.com/volochkova_art

Навіть після повернення з відпочинку Кузнєцов не проти був спілкуватися з журналістами та давати інтерв'ю.

Сергій впіймав зірку, побачивши, що на святі (на дні народження балерини – прим.ред) журналістів більше, ніж гостей. Я була вражена його поведінкою. Він давав інтерв'ю всім, займався самолюбуванням, як і на Мальдівах. Людина реально відчула себе зіркою, їй дах зірвало.

Роман Волочковий із Кузнєцовим привернув увагу громадськості, пару почали запрошувати на телебачення. Кузнєцова цікавив лише гонорар, який йому заплатять за участь у програмах.

Реклама

Я йому пояснюю, що якщо мені платять, то за те, що я Анастасія Волочкова! І тут же отримую відповідь: так моє життя теж цікаве людям! Сергію, а ти не знаєш, з якого часу твоє життя стало цікавим людям? З тих самих, як я виклала перше спільне фото! А ти як був банщиком, так ним і залишишся

/ Фото: instagram.com/volochkova_art

Як зізналася балерина, Кузнєцов пропонував Волочковій вкластися у будівництво фітнес-центру та зробити Сергія керуючим, але вона відмовилася від цієї ідеї.

Крім того, колишній коханець прагнув переїхати жити заміський будинок Волочкової разом із своїм сином від попередніх стосунків.

Реклама

Я усвідомила, що мені просто починають нав'язувати сім'ю, з якою жити не можу і не хочу. Тому що мені потрібен чоловік, який мене підтримуватиме, носитиме на руках, а не ось це все!

Незважаючи на те, що балерині не вдалося мирно розійтися з Сергієм Кузнєцовим, вона не шкодує про цей роман.

Для мене ці стосунки стали курортним романом. Ось буває придворний блазень, придворний паж, а буває придворне задоволення королеви. Я можу собі це дозволити. Вважайте, що зробила добро людині, вона ніколи в житті не зможе дозволити собі таку подорож

До слова, Волочкова зазначила, що за відпочинок на Мальдівах платила вона. Поїздка їй коштувала два мільйони рублів (732 тисячі гривень). Але Анастасії не звикати утримувати своїх коханців, адже свого часу вона платила за за того самого Олега.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
15 лютого. Гульєльмо Марконі. Рівно сто років тому цього дня розпочалися регулярні трансляції радіопередач з графства Ессекс (Англія), що стало можливим завдяки відкриттям нобеліанта з Італії...
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти