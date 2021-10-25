"Ось ця популярність – це пи***ць х**ня". Найцікавіше з інтерв'ю Моргенштерна Собчак

Моргенштерн дав відверте інтерв'ю / Фото: Скріншот з YouTube, Инстаграм
У майже тригодинному відеоМоргенштерн розповів про свої заробітки, страхи, показав маму і поділився подробицями сімейного життя.
Весілля за 20 мільйонів рублів
Не так давно Алішер зі своєю коханою Діларою зіграли весілля. Святковий банкет молодята організували на теплоході і запросили безліч гостей. Але пишне святкування обійшлося їм недешево:
Баржа вийшла взагалі недорого. По-моєму, близько мільйона, одні декорації тільки мільйонів вісім вийшли. У нас же все таки весілля-перформанс і потрібно відповідати, тому не поскупився, але насправді всередині таке: "Б**, двадцять лямів, якого х*я ?!" Але всього лише раз в житті, напевно, весілля буває, – говорить репер.
Заборонені теми
Якщо судити по текстам пісень репера, то здається, що він завжди повністю відвертий і не боїться про щось говорити, але, як розповів Моргенштерн, свої висловлювання він все ж таки фільтрує і намагається не піднімати деякі теми.
Це ти усвідомлено зачіпаєш у людей найважливіше в житті. І усвідомлено х**ш щось для когось найважливіше – це не круто. І особливо, якщо ти знаєш, що тебе за це вб'ють. Це ну вже взагалі вже нерозумно, – зізнався Алішер.
А ось тему влади виконавець завжди всіляко обходить, але на інтерв'ю у Собчак це йому не вдалося зробити і довелося відповідати – він зізнався, що причина його мовчання пов'язана зі страхом перед першими особами держави.
День Перемоги святкувати не потрібно
Однак, в тій же розмові він піднімає тему одного з найважливіших в Росії свят – Дня Перемоги, яке там завжди відзначають із усілякими почестями. Репер вельми різко висловився з цього приводу:
Я взагалі не розумію ось цього свята Перемоги, яка відбулася вже скільки – 76 років тому і досі з року в рік витрачаються на це мільйони. Це святкують. Блін, напевно, пишатися просто нічим , – сказав Алішер і порадив жити сьогоднішніми досягненнями.
Сімейний бюджет
Крім витрат на всілякі діамантові прикраси і різні марки машин, з початком подружнього життя Алішер взяв на себе ще й сімейний бюджет. Своїй дружині музикант ні в чому не відмовляє:
Знаєш, як-то кажуть: те, що заробив мужик, – це наше, а те, що заробила жінка, – це її. Я нормальний російський підкаблучник. Вона себе ох***но може забезпечувати, тому що вона тепер теж популярна. Але коли їй чогось там не вистачає, вона просить. А мені не шкода. Іноді шкода, я говорю: "Ти чого? Ох***а? " Вона така: "Ну, будь ласка". Я: "Гаразд...", – розповідає виконавець.
Але новоспечена дружина репера Ділара не претендує на все багатство чоловіка:
Нє-нє, вона не з цих: "Дай карту, я в ЦУМ". Вона по дрібниці і тільки те, що їй дійсно потрібно, – говорить Алішер.
Настільна книга Моргенштерна
Музикант іноді виділяє час на читання і вибирає для цього нестандартну літературу, його улюблена книга – "Набуття Неба на Землі". 365 роздумів Ребе Менахема-Мендл Шнеєрсона.
Психологія і релігія – це дві речі, які одне одного відкидають. І я хочу паралельно і те, і те. І щоб з одного боку подивитися, і з протилежного. А взагалі банально хочу відпочити і людського життя. Я за****ся реально. Ось ця популярність – це пи***ць х**ня" , – говорить він.
Читайте також:
- У червні цього року Моргенштерн подав до суду на СБУ, щоб оскаржити рішення про внесення його до "чорного списку" .
- Раніше Моргенштерн заявив, що йому все одно, хто у кого забрав Крим. Його цікавить тільки можливість виступати в Україні, тому він уже шість разів відмовлявся від концертів на окупованому півострові .