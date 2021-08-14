Все, як ти хотів: Тіна Кароль в день народження покійного чоловіка опублікувала фото з ним

Тіна Кароль показала архівне фото з чоловіком / Фото: instagram.com/tina_karol

Сьогодні Євген Огір міг відсвяткувати свій 41-й день народження. Продюсер помер у квітня 2013 року від онкологічного захворювання, яке вбило його буквально за рік.

Тіна Кароль довгі роки зберігає вірність чоловікові і завжди з теплом згадує про нього. У день народження Євгена співачка опублікувала їхнє спільне фото, супроводивши його словами:

Я молодець, я знаю... Все як ти хотів. З Днем Народження, Вічність.

Євген Огір та Тіна Кароль / Фото: instagram.com/stories/tina_karol

Історія кохання Тіни Кароль та її чоловіка

15 червня 2008 року Тіна Кароль вийшла заміж за свого продюсера Євгенія Огіра. Вони почали співпрацювати ще в 2007 році та їхні стосунки майже відразу переросли з робочих у романтичні.

Через рік, на початку січня, закохані таємно одружилися, а в червні – обвінчалися в Києво-Печерській лаврі. Через кілька років Огір помер від раку шлунка.

Тіна Кароль та її чоловік Євген Огір, який помер в 2013 році / Фото: Instagram.com

Близько 3 років співачка не коментувала цей трагічний період в її житті, але через деякий час випустила цілий фільм, де поділилася з шанувальниками своїми одкровеннями – вона добудувала будинок, де всі речі Огіра залишила на своїх місцях.

У пари є спільна дитина – син Веніамін, який народився в 2008 році.

Тіна Кароль з сином Веніаміном / Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Дивіться в сюжеті захоплюючу історію кар'єри Тіни Кароль:

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