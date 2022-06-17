Світлана Лобода розповіла, як рятувала сім'ю з Ірпеня – все навколо палахкотіло вогнем (відео)

Рідні Світлани Лободи розповіли, як виїжджали з Ірпеня / Фото: instagram.com/lobodaofficial, Колаж: Сьогодні

У перший день війни в Україні Світлана Лобода з 5-ї ранку була на зв'язку зі своїми близькими , які в цей час перебували під Києвом

Нещодавно сім'я співачки змогла повернутися в зруйнований окупантами Ірпінь. Світлана теж прилетіла до України та приїхала до рідного міста вперше з початку війни. Виконавиця змогла поспілкуватися з місцевими жителями та дізнатися, яка допомога їм потрібна для відновлення зруйнованих будинків, а також на власні очі побачити те, що наробили на її Батьківщині окупанти.

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На ексклюзивних кадрах рідні Лободи розповіли, що їм довелося пережити за цей час.

Світлана згадала, як їй благала рідних покинути місто, до якого увійшли російські окупанти.

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Я вмовляла свого батька та рідних майже місяць, щоб вони виїхали з Ірпеня. Кожен мій день починався з дзвінка татові та з умовлянь. Я дуже переживала за всіх, розуміла, що в якийсь момент може виявитися пізно, – розповіла сайту "Сьогодні" виконавиця.

Рішення змінилося, коли поряд із будинком тітки Світлани прогримів вибух, а потім ще один. Тоді близькі виконавиці усвідомили весь жах і стали шукати способи поїхати. Як згадує тітка співачки, Людмила, на те, щоб зібратися і виїхати було лише п'ять хвилин, тому що все навколо палахкотіло вогнем.

Коли стали горіти поряд квартири, стало зрозуміло, що ми дуже близькі до цього всього. Ми пішли до Штабу, щоб дізнатися, як можна виїхати з міста. Там практично нікого не було, один депутат, він вибіг і став кричати: "Всі цивільні по машинах!" і всі почали тікати, – згадала Людмила.

Як і всі жителі Ірпеня, сім'я Світлани покидала місто через переправу на річці. Досі тітка співачки згадує, як було страшно йти нестійким понтоном, а потім підніматися нагору. Але, на щастя, поряд були українські військові, які допомагали та заспокоювали населення.

Рідним Лободи вдалося доїхати до Києва, де вона зайнялася їхньою координацією і допомогла знайти безпечне місце, щоб залишитися на якийсь час. Рідні Світлани не могли отямитися тижнями і відмовлялися якийсь час навіть розповідати про те, як це було – настільки сильне моральне потрясіння вони зазнали, тікаючи з рідного міста. На щастя, зараз вся родина Лободи перебуває у повній безпеці.

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Тим часом, Світлана робить все, щоб допомогти українцям. Мер Борисполя Володимир Борисенко розповів, що виконавиця перерахувала 1,5 мільйона гривень на купівлю бронежилетів та турнікетів для бійців тероборони, а також подарувала українським захисникам автомобіль.

А на початку червня Лобода записала пронизливу композицію українською мовою – "Молитва".

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