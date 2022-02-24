Світлана Лобода не стала мовчати про напад Росії на Україну: Моє серце розривається

Світлана Лобода, як і багато зірок, не стала мовчати про вторгнення Росії

/ Фото: instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода, яка гастролює у Росії, опублікувала у себе в Instagram пост.

Моє серце розривається. З 5 ранку на зв'язку з рідними та близькими мені людьми. Ну як це можливо!! Господи, зупиніть все це. Я просто плачу

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно Світлана Лобода зізналася, що вже кілька років живе у Європі. Проте артистка багато гастролює у Росії та отримує російські нагороди. Влітку минулого року співачка вперше за 7 років виступила в Україні.

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Раніше Алан Бадоєв закликав росіян не писати, як їм соромно, а виходити надвір.

Напад Росії на Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення провести військову операцію на території Донбасу. Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України". Вранці 24 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріл був чутний по всій території України.

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