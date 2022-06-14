Всесвітньо відомий південнокорейський бойз-бенд BTS оголосив про розпад

BTS роблять творчу паузу

А BTS, як пише Billboard, оголосили саме про "творчу паузу". Легенди K-Pop BTS розбили серця своїх фанів у всьому світі, оголосивши про свої плани. Тепер хлопці займатимуться сольними проєктами.

Про те, що кожен із учасників гурту бажає розпочати сольний проєкт, артисти оголосили в заздалегідь записаному YouTube-зверненні, присвяченому дев'ятиріччю гурту.

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Лідер гурту, RM, першим заговорив про розпад бойз-бенду:

Я завжди думав, що BTS відрізняються від інших гуртів, але проблема з K-pop-гуртів і всієї системи "айдолів" у тому, що вони не дають тобі часу, щоб дозріти. Ти маєш продовжувати створювати музику та продовжувати щось робити, — сказав артист.

Ще один учасник гурту, Чимін, додав:

Ми не можемо не думати про наших фанів, попри все, ми хочемо бути такими артистами, яких пам'ятають наші фанати. Я думаю, що тепер ми думатимемо про те, якими артистами кожен з нас хоче бути і якими нас хочуть бачити наші шанувальники.

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Коротко про BTS

BTS – південнокорейський бойз-бенд, сформований у 2013 році компанією Big Hit Entertainment. Колектив складається із семи учасників: RM (лідер групи), Чина, Сюгі, Джей-Хоупа, Чиміна, Ві та Джонгука.

Хлопці – володарі безлічі престижних музичних нагород. Артисти здобули величезну популярність у всьому світі. З моменту дебюту BTS продали понад 5 мільйонів своїх записів у всьому світі. У квітні 2020 року BTS стали найбільш продаваними артистами в історії Південної Кореї.

Шанувальники BTS сукупно називаються ARMY, це один із найбільших фандомів у світі.

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Раніше ми повідомляли, що група BTS зустрілася з Джо Байденом у Білому домі.