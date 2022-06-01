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Південнокорейський гурт BTS зустрівся з Джо Байденом у Білому домі: що обговорювали

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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1 червня, 10:09
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Візит популярного К-рор-гурту до Білого дому відбувся в рамках Місяця азіатсько-американської спадщини мешканців тихоокеанських островів
Учасники BTS зустрілись з Джо Байденом у Білому домі
Учасники BTS зустрілись з Джо Байденом у Білому домі

Учасники BTS відвідали Білий дім для зустрічі з президентом США Джо Байденом 31 травня. Вони обговорили злочини, які були скоєнні проти американців азіатського походження на ґрунті ненависті.

Як зауважив президент США в Instagram, багато американців азіатського походження останніми роками зазнають реальної дискримінації. За його словами, коли цю проблему відкрито обговорюють і кажуть, як це погано – це приносить результат.

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Було приємно зустрітися з вами, BTS. Дякуємо за все, що ви робите для підвищення обізнаності про зростання злочинів на ґрунті ненависті до Азії та дискримінації, – повідомив Джо Байден.

Як пише CNN, південнокореський бойз-бенд також обговорив з Байденом позиціонування учасників BTS як молодіжних послів, "які поширюють послання надії та позитиву по всьому світу".

Ми хочемо щиро подякувати вам за ваше рішення, як-ось підписання закону про злочини на ґрунті ненависті, пов'язаної з COVID-19. Тому ми просто хочемо трохи допомогти, і ми дійсно цінуємо Білий дім і уряд, який намагається знайти рішення, – висловилися учасники гурту.

До речі, напередодні зустрічі з американським президентом BTS у Twitter розповіли про власний досвід боротьби з дискримінацією:

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Ми згадуємо моменти, коли стикалися з дискримінацією як азіати. Ми терпіли лайки без причини, і нас висміювали за те, як ми виглядаємо. Ми не можемо висловити словами біль від того, що стали об'єктом ненависті та насильства з такої причини, – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що злочини проти вихідців зі Східної Азії різко зросли у США на тлі пандемії COVID-19. Так, з 19 березня 2020-го до 31 грудня 2021-го правозахисна організація Stop AAPI Hate повідомила про понад 10 тисяч інцидентів.

У травні 2021 року президент США Джо Байден підписав закон "Про злочини на ґрунті ненависті, пов'язаних з COVID-19". Цей закон спрямований на протидію зростанню кількості таких злочинів.

Коротко про BTS

Південнокорейський гурт "Бантан Соньондан" заснований у 2013 році. Він складається із семи учасників: PМ (Кім Намджун), Джина (Кім Сокджин), Шугі (Мін Юнґі), Джей-Хоупа (Чон Хосок), Чіміна (Пак Чімін), Ві (Кім Техьон), Чонгука (Чон Чонгук).

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BTS
BTS

У своїх піснях колектив порушує теми психологічного здоров'я, труднощів молоді шкільного віку, шляху, який мусить пройти людина, щоб прийняти та полюбити себе, а також індивідуалізму.

BTS відомі своїми живими виступами, світовими турами, великою кількістю фанатів тощо.

Нагадаєм, раніше Анджеліна Джолі приїжджала до України та спілкувалася з дітьми з навчально-реабілітаційного центру.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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