У шоу "З Днем народження, Україно!" прозвучать 30 улюблених пісень, створених за роки незалежності нашої країни. Одні зірки співатимуть свої хіти, інші – виконають відомі пісні в новому звучанні

ВВ, Ірина Білик та Артем Пивоваров: хто ще вийде на сцену грандіозного шоу до Дня незалежності / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

24 серпня телеканал "Україна" запрошує глядачів на масштабне святкування 30-річчя незалежності нашої країни. На сцені шоу "З Днем народження, Україно!", яку звели в самому центрі української столиці – на березі величного Дніпра, прозвучать знакові для всіх поколінь пісні у виконанні топових артистів України.

Хто співатиме на святі

За традицією четвертий рік поспіль телеканал "Україна" влаштовує для своїх глядачів грандіозний концерт до Дня народження нашої країни. У ньому візьмуть участь найпопулярніші артисти всіх поколінь, які виконають хіти, створені за 30 років незалежності України.

Павло Зібров вийде на сцену грандіозного шоу до Дня незалежності / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Глядачі побачать вражаючі виступи VERKA SERDUCHKA, Олега Винника, Олі Полякової, NK, Наталії Могилевської, MONATIK, Макса Барських, Ірини Білик, Артема Пивоварова, TAYANNA, Павла Зіброва, Руслани, ALEKSEEV, Анастасії Приходько, Олі Цибульської, SLAVA KAMINSKA, Арсена Мірзояна, Lida Lee, а також груп DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go A, KADNAY.

Оля Цибульська вийде на сцену грандіозного шоу до Дня незалежності / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Директор Департаменту розважальних програм телеканалу "Україна" Анатолій Сябро говорить про цей захід так:

У шоу "З Днем народження, Україно!" прозвучать 30 улюблених пісень, створених за роки незалежності нашої країни. Частина зірок співатимуть свої хіти, а деякі виконають композиції, під які вони росли, закохувалися і мріяли про майбутню кар'єру артиста, але презентують їх в абсолютно новому прочитанні.

Він запросив глядачів відзначити 30-річчя незалежності України разом, щоб насолодитися кращими українськими хітами, неймовірними панорамами нашої столиці та неповторною атмосферою свята.

Чого чекати від свята

Глядачі побачать оригінальні номери з використанням світлових і піротехнічних ефектів, віджеїнга, сценічного реквізиту та декорацій. Їх доповнять хореографічні постановки артистів балету.

Ведучі концерту до Дня незалежності – Володимир Остапчук, Лілія Ребрик та Анатолій Анатоліч / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Де буде проходити святкування і що буде на святкуванні, розповів Володимир Остапчук:

Спеціально для шоу до Дня незалежності телеканал "Україна" побудував величезну сцену на березі Дніпра, звідки відкривається приголомшливий вид на найкрасивішу столицю світу.

За його словами, зі своїми колегами Володимир знайомий давно – з Анатолій Анатоліч років 10, а з Лілією Ребрик вони колись були сусідами. Тому, впевнений Остапчук, їм буде комфортно працювати разом на одній сцені:

Обіцяю, що ми зробимо все для того, щоб подарувати нашим глядачам найяскравіші емоції до головного свята нашої країни.

Дивіться грандіозне шоу "З Днем народження, Україно!" 24 серпня в ефірі телеканалу "Україна".

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