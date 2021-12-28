Ви точно слухатимете їх у 2022 році: найперспективніші українські музиканти

Українські артисти, яким пророкують велику кар'єру / Фото: instagram.com/a.wellboy, instagram.com/lidalee_official, instagram.com/muayad_official/

"Сьогодні" підготували добірку молодих виконавців, які вже мають шанувальників, і про яких ви, можливо, почуєте вперше. Але ми впевнені, що незабаром вони всі збиратимуть великі зали і звучатимуть на кожному кроці.

МУАЯД

Муаяд Абдельрахім із Одеси став переможцем вокального шоу "Співають усі", яке цієї осені виходило на телеканалі "Україна". Хлопець вразив своїм талантом не лише суддів, а й усю країну.

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Нещодавно МУАЯД представив свою першу сольну пісню "Лунапарк", яка 10 років тому у виконанні Мікі Ньютон стала суперхітом. Тепер у цієї пісні з'явилося нове життя та сучасне звучання.

Wellboy

Мабуть цього хлопця, котрий родом із маленького українського села можна назвати головним відкриттям 2021 року. Антон Вельбой (його справжнє ім'я – Ред.) був оточений творчістю з самого дитинства, адже народився у родині музикантів.

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Під керівництвом продюсера Юрія Бардаша артист випустив відеокліп "Гусі", який одразу став хітом і зібрав понад 11 млн переглядів.

Lida Lee

Свою кар'єру Ліда розпочинала із запису каверів. Одним із найзнаменитіших став кавер на пісню Кузьми Скрябіна "Спи собі сама".

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Розпочати музичну кар'єру їй допоміг відомий співак MONATIK, з яким Lida Lee виступала на його великому концерті на Олімпійському НСК. Саме з того моменту про неї дізналися тисячі українців.

Наразі артистка вже не працює з Дмитром, але заявляє, що збирається активно просуватися у шоу-бізнесі.

KALUSH

До складу банди входить калуський репер та лідер тріо Олег Псюк, у якого ми взяли велике інтерв'ю, MC Кіліммен – його куплети та подача відразу ж полюбилися слухачам, а також мультиінструменталіст та затятий шанувальник хіп-хопу Ігор Діденчук.

Група була названа на честь свого рідного міста – Калуша. Виконавці увірвалися до українського шоубізу яскравим кліпом "Не маринуй".

Учасники групи – гармонійні та запам'ятовуються. Вони мають цікавий стиль, вони використовують у треках особливий калуський сленг, який не всі розуміють, але всім він подобається.

Лілу45

Дівчину можна назвати абсолютно творчою особистістю, крім того, що співачка пише пісні про своє життя, силу жінок і стосунки з батьками, вона також грає в театрі та читає вірші.

Лілу45 почала кар'єру артиста навесні і одразу з хіта. Композиція "Вісім" потрапила на 26 місце у світовому чарті Shazam. З того часу Лілу є першим та єдиним українським артистом, який отримав підтримку від Apple Music.

Перший альбом "Дівчинка на повітряній кулі" вона випустила влітку 2021-го.